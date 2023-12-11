Neuer Bundesvorstand von LiSL gewählt

Heute, 00:53h 1 Min.



Der neuee LiSL-Bundesvorstand (Bild: LiSL)

Die Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer (LiSL) haben einen neuen Bundesvorstand. Bei der Bundesmitglieder­versammlung am Wochenende in Berlin kam es zunächst zu einer Kampfkandidatur um den Bundesvorsitz. Die Abstimmung gewann Amtsinhaber Michael Kauch mit 42 zu 7 Stimmen deutlich.



Als stellvertretende Bundesvorsitzende wurden Sabine Bauckhage (NRW) und Jörg Welling (Hamburg) wiedergewählt. Neu in dieser Position sind Arno Seidel (Berlin) und Julian Kull (NRW). Schatzmeister bleibt Björn Jacobs (Saarland).



Als weitere Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt: Katrin Münch (Sachsen), Wolfgang Appenzeller (Bayern) und Rolf Würz (Hessen). Ebenfalls wiedergewählt wurde Helmut Metzner (Berlin), der Vorstand der Bundes­stiftung Magnus Hirschfeld. Neu sind dabei Jason Basler (Berlin) und der ehemalige Bundestags­abgeordnete Jürgen Lenders (Hessen).



Die bisherigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andre Lehmann und Philip Landmann-Korsten hatten nicht mehr erneut für den Bundesvorstand kandidiert. Ebenfalls ausgeschieden ist Vorstandsmitglied Prof. Dr. Dr. Alexander Wulf.



Die LiSL-Versammlung beschloss zudem mehrere inhaltliche Anträge zur Ergänzung von Artikel 3 Grundgesetz, zur Bekämpfung von Hass­kriminalität, zu Regenbogen­flaggen an Bundesgebäuden und zur Gesundheits­versorgung für queere Menschen. Außerdem positionierte sich der Verband zur Modernisierung der FDP-Parteistrukturen und zum neuen Grundsatzprogramm der FDP. (cw/pm)