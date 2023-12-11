https://queer.de/?56102
Kauch gewinnt Kampfkandidatur
Neuer Bundesvorstand von LiSL gewählt
- Heute, 00:53h 1 Min.
Der neuee LiSL-Bundesvorstand (Bild: LiSL)
Die Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer (LiSL) haben einen neuen Bundesvorstand. Bei der Bundesmitgliederversammlung am Wochenende in Berlin kam es zunächst zu einer Kampfkandidatur um den Bundesvorsitz. Die Abstimmung gewann Amtsinhaber Michael Kauch mit 42 zu 7 Stimmen deutlich.
Als stellvertretende Bundesvorsitzende wurden Sabine Bauckhage (NRW) und Jörg Welling (Hamburg) wiedergewählt. Neu in dieser Position sind Arno Seidel (Berlin) und Julian Kull (NRW). Schatzmeister bleibt Björn Jacobs (Saarland).
Als weitere Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt: Katrin Münch (Sachsen), Wolfgang Appenzeller (Bayern) und Rolf Würz (Hessen). Ebenfalls wiedergewählt wurde Helmut Metzner (Berlin), der Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Neu sind dabei Jason Basler (Berlin) und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jürgen Lenders (Hessen).
Die bisherigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andre Lehmann und Philip Landmann-Korsten hatten nicht mehr erneut für den Bundesvorstand kandidiert. Ebenfalls ausgeschieden ist Vorstandsmitglied Prof. Dr. Dr. Alexander Wulf.
Die LiSL-Versammlung beschloss zudem mehrere inhaltliche Anträge zur Ergänzung von Artikel 3 Grundgesetz, zur Bekämpfung von Hasskriminalität, zu Regenbogenflaggen an Bundesgebäuden und zur Gesundheitsversorgung für queere Menschen. Außerdem positionierte sich der Verband zur Modernisierung der FDP-Parteistrukturen und zum neuen Grundsatzprogramm der FDP. (cw/pm)
