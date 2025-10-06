Taylor Swift: Erstmals mit Selena Gomez bei Spiel von Travis Kelce



Frank Sun / wikipedia) Selena Gomez ist seit Jahren die beste Freundin von Taylor Swift (Bild:

Heute, 10:00h 2 Min.

Footballer Travis Kelce (36) konnte sich beim Spiel seiner Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans am Sonntag über jede Menge Starpower freuen. Seine Verlobte Taylor Swift (35) drückte ihm einmal mehr im Stadion die Daumen. Und sie hatte prominente Unterstützung mitgebracht.



Zum Heimspiel im Arrowhead Stadium in Kansas City brachte Taylor Swift zum ersten Mal ihre beste Freundin Selena Gomez (33) mit, wie Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen. Die Frauen sind bereits seit 2008 befreundet. Damals waren sie beide mit Brüdern der Jonas Brothers zusammen (Swift mit Joe, Gomez mit Nick). Auch danach blieben sie in innigem Kontakt. Swift war bei Gomez' Hochzeit im September Blumenmädchen und hielt eine Rede. Für ihre eigene Hochzeit hat sie ihre beste Freundin als eine der Brautjungfern auserkoren.



| Taylor Swift, Selena Gomez, Lena Dunham and Leonardo Decaprio are all in Travis Kelces suite for the chiefs game. pic.twitter.com/jTPdu174vK The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 8, 2025 / theTSupdates

|

Auch Schauspielerin Lena Dunham (39), mit der Swift ebenfalls seit Jahren befreundet ist, feuerte am Sonntag Kelce und sein Team an. Leonardo DiCaprio (51) saß ebenfalls in Kelces Suite, aber nicht neben Swift und ihren Freundinnen. Der Hollywoodstar erschien unauffällig in einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Baseballkappe.



Genützt hat die geballte Starpower allerdings nichts: Die Chiefs mussten sich von den Texans mit 10:20 geschlagen geben.

- w -



Regelmäßiger Gast im Football-Stadium

Es war bereits Swifts fünfter öffentlicher Auftritt bei einem Chiefs-Spiel, seit die Sängerin und Footballer Travis Kelce am 26. August ihre Verlobung nach rund zweijähriger Beziehung bekannt gaben. Zu Beginn der Saison unterstützte sie ihren Verlobten und das Team am 12. und 19. Oktober. Auch am 28. Oktober verfolgte Swift das Spiel von der Loge aus, wo sie und ihre Freundin Brittany Mahomes (30), die Ehefrau von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes (30), die Männer anfeuerten.



Zuletzt wurde sie am 23. November beim Heimspiel gegen die Indianapolis Colts gesehen, das die Chiefs in der Verlängerung mit 23:20 gewannen. Die Sängerin wurde dabei beobachtet, wie sie vor Freude in die Luft sprang. (spot/cw)