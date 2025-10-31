TV-Tipp: Nichtbinäre Person trifft bei "First Dates" auf trans Mann



Janboris (li.) und Jan halten die Vox-Bälle (Bild: Vox)

Heute, 11:00h 2 Min.

Bei der Show "First Dates  Ein Tisch für zwei" wird es am frühen Montagabend wieder sehr queer: Die 48-jährige nichtbinäre Person Janboris aus Mainz soll mit dem 47-jährigen trans Mann Jan aus Weinheim bei Heidelberg verkuppelt werden. Die Sendung wird um 18 Uhr bei Vox gezeigt. Sie ist für zahlende Kund*innen bereits jetzt bei RTL+ erhältlich.



In der Kuppelshow wird auch aufgeklärt: "Es gibt halt mehr als Mann und Frau und ich bin ein Beispiel dafür", so Janboris in der Show. Jan berichtet davon, dass er vor sieben Jahren seine Transition durchgeführt habe. Er sagt auch, dass ihn seine Kinder, insgesamt vier an der Zahl, "Mama" nennen. "Wenn ich auf der Straße von meinen Kindern gerufen werde, denken die Leute: 'Okay das ist der Schwule, der die Mama macht'", so Jan. Er sei halt "die Mama mit Bart".

- w -



Funkt es zwischen den beiden?

Jan erklärte auch, dass ihn bei seinem Date weniger das Geschlecht interessiere, als was sich bei einer Person in den Augen, im Herzen und im Kopf abspiele. Janboris und Jan verstehen sich auch gleich auf Anhieb prächtig. Allerdings zeigt sich, dass es bei den beiden nicht klickt. Daher entscheiden sie sich gegen ein zweites Date. Sie wollen aber freundschaftlich verbunden bleiben: So will Janboris mal an dem von Jan gegründeten queeren Stammtisch teilnehmen.



View this post on Instagram

| Instagram | Janboris klärt auch auf Instagram auf  rund 18.000 Menschen folgen dem Social-Media-Profil

Bei "First Dates" verkuppelt Moderator und Gastronom Roland Trettl bereits seit siebeneinhalb Jahren Paare  jeweils wochentags um 18 Uhr. Dabei spielen auch oft queere Menschen mit (queer.de berichtete). Da die Sendung gut läuft, gibt es auch Ableger wie "First Dates Hotel" und "Promi First Date". Soapstar Lars Steinhöfel hat etwa nach seiner Trennung von seinem Verlobten Dominik Schmitt zwei Mal bei Roland Trettl vorbeigeschaut  jedoch ohne Dating-Erfolg. Auch das bisexuelle GNTM-Model Aminata Sanogo und der schwule Ex-GZSZ-Star Raphael Schneider suchten dieses Jahr mit Hilfe der Sendung nach der Liebe des Lebens (queer.de berichtete). (cw)