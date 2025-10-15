Deutsche Jahrescharts 2025: Taylor Swift an der Spitze

Heute, 13:27h 2 Min.



Showgirl Taylor Swift hat einen weiteren Nummer-1-Erfolg

Die 35-jährige US-Sängerin Taylor Swift dominiert das Musikjahr 2025. In den Offiziellen Deutschen Musik-Jahrescharts von GfK Entertainment erreicht ihr Album "The Life of a Showgirl" (Amazon-Affiliate-Link ) den Spitzenplatz. Bei den Singles sorgt hingegen Mundart-Künstler Oimara mit einem Partyschlager für den größten Erfolg.



Taylor Swifts "The Life of a Showgirl" verkaufte sich in Deutschland 225.000 Mal. In die Top Ten schafft es daneben ihre LP "The Tortured Poets Department" (Platz neun), der Jahrescharts-Sieger 2024. Auch Linkin Park bleiben erfolgreich: Ihre 2024 erschienene Platte "From Zero" verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr vom dritten auf den zweiten Rang. Auf der Platte ist erstmals die neue Sängerin Emily Armstrong (39) zu hören. Im Zuge ihres Comebacks erreicht Linkin Parks "Meteora" (2003) Rang sechs. Bronze geht an den Soundtrack des Netflix-Films "KPop Demon Hunters". Das erfolgreichste deutsche Album kommt von Rapper Kontra K (38). Seine LP "Augen träumen Herzen sehen" landet hinter Billie Eilishs (23) "Hit Me Hard And Soft" (2024) auf Platz fünf.



Auffällig ist der wachsende Einfluss weiblicher Acts: Insgesamt belegen Künstlerinnen 35 Plätze in den Top 100 der Jahrescharts der Alben. 2024 gingen noch 33 Plätze an Frauen, 2023 waren es 29, 2022 21. Neben Taylor Swift und Billie Eilish waren auch Gracie Abrams (26) mit "The Secret Of Us" (Platz sieben) sowie Ayliva (27) mit "In Liebe" (Platz acht) erfolgreich.

Deutscher Partyschlager auf Platz eins

Der erste Platz der Jahrescharts im Bereich Singles geht an den deutschen Partyschlager-Sänger Oimara mit seinem Song "Wackelkontakt". Das Lied sammelte mehr als 180 Millionen Streams und führte sieben Wochen die Singlecharts an. Schon in den Single-Halbjahrescharts lag der Song vorne. Die Silbermedaille sichern sich Rosé (28) und Bruno Mars (40) mit "APT.". Das Treppchen komplettiert "Tau mich auf" des meinungsstarken Berliners Zartmann ("Fick die AfD"). US-Sänger Alex Warren (25) kann sich mit "Ordinary" über den vierten Platz freuen, während "Golden" aus dem Soundtrack zu "KPop Demon Hunters" Rang fünf belegt. (spot/cw)