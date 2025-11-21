Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Size matters

Vance ist glücklich: Trump sprach den Vizepräsidenten auf seinen großen Penis an

Geht es nach US-Präsident Donald Trump, ist bei ihm alles größer und besser. Jetzt erzählt sein Vize JD Vance freudestrahlend, dass sich sein Chef auch über die Größe des JD-Pullermann geäußert habe.


Dem US-Vizepräsidenten JD Vance ist Größe wichtig (Bild: IMAGO / ABACAPRESS)
  • Heute, 14:22h 3 Min.

Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat am Freitag bei einer Weihnachtsfeier in seiner Residenz in Washington nicht wirklich subtil über die Größe seines besten Stückes gesprochen  und wie er von Präsident Donald Trump bewundernd darauf angesprochen worden sei.

In einer offenbar humoristisch angelegten Rede sagte der neben seiner Frau Usha stehende 41-Jährige, dass er im Oval Office mit Präsident Trump, Außenminister Marco Rubio und einem weiteren nicht namentlich genannten Politiker etwas Wichtiges besprochen habe. "Der Präsident hebt die Hand und sagt: 'Nein, nein, nein, wartet mal kurz. Es gibt etwas viel Wichtigeres. Schuhe.'", so Vance. "Er beugt sich über seinen Schreibtisch und sagt: 'Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe.'" Der Präsident sei dann rausgegangen und mit einem "unglaublichen Schuhkatalog" zurückgekommen. Er wolle den Gästen Schuhe schenken.

"Er sagt: 'Marco, welche Schuhgröße hast du?' Und Marco hat offenbar 44", so Vance. "Er sagt: 'JD, welche Schuhgröße hast du?' Meine Schuhgröße ist 46. Ich frage diesen Politiker, den ich nicht bloßstellen will, nach seiner Schuhgröße, und er sagt: '40.'"

Dann habe sich Trump zurückgelehnt und laut bewundernd Vance erklärt: "'Weißt du, man kann an der Schuhgröße eines Mannes eine Menge ablesen.' Vance blickte auf seine Frau und erklärte: "Wir werden die second lady zu diesem speziellen Thema nicht um einen Kommentar bitten", was Lacher im Saal auslöste.

/ Mollyploofkins
Übrigens: Es gibt keinen glaubwürdigen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass die Schuhgröße mit der Penisgröße zusammenhängt. So untersuchten Forschende in der 2002 veröffentlichten Studie mit dem Titel "Kann die Schuhgröße die Penislänge vorhersagen?" die Füße und Glieder von 104 Männern. Das Ergebnis: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.

- w -

Vance reagiert offenbar auf Gerüchte über Ehe-Probleme und seine Sofa-Liebe

Mit dem derben "Witz" neben seiner Frau will Vance offenbar Gerüchte über seine Ehe zerstreuen, da sie zuletzt ohne Ehering aufgetreten ist. Der Vizepräsident betonte auch sofort im Trumpschen Superlativ, dass seine Ehe "so stark wie nie zuvor" sei.

Vance will mit seinen Äußerungen offenbar außerdem Online-Memes zerstreuen, die mit seiner angeblichen Sofa-Liebe zusammenhängen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr tauchte die Erzählung auf, dass Vance sich angeblich gerne sexuell befriedige, indem er einen Latexhandschuh penetriere, der zwischen die Polster eines Sofas gesteckt sei. Dies soll er in seiner Autobiografie im Jahr 2016 geschrieben haben, hieß es auf Social Media. Die Geschichte war zwar frei erfunden  aber sie machte in den Medien die Runde. Das schwule Pornolabel men.com verfilmte sogar die feuchte Sofa-Liebe mit Pornostar Hayden Harding, der ein (kleines) bisschen wie Vance aussieht (queer.de berichtete).

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom veröffentlichte vor zwei Monaten ein Deepfake-Video, in dem Vance über ein Sofa schwärmte (queer.de berichtete). Newsom trollt mit seinen Social-Media-Beiträgen die oft beleidigenden Kommentare, die Trump und Vance über politische Gegner*innen abgeben.

Trump bewundert große Gemächte, wird aber wegen seines gehänselt

Übrigens: Trump hatte zuvor mit Bewunderung öffentlich über die Penisgröße von großen Männern gesprochen. In einer Wahlkampf-Rede im letzten Jahr hatte er etwa erklärt, dass alle Kollegen beim Duschen die Penisgröße des verstorbenen Golfspielers Arnold Palmer (1929-2016) bewundert hätten.

/ atrupar
Der Präsident selbst wird dagegen wegen seines angeblichen "Micro-Penis" getrollt, etwa in der Cartoon-Serie "South Park" (queer.de berichtete). Auf derartige Kritik reagiert das Weiße Haus stets dünnhäutig. Trump ließ über eine Sprecherin etwa erklären: "Präsident Trump hat in sechs Monaten mehr geliefert als alle Präsidenten in der Geschichte unseres Landes. Keine viertklassige Sendung kann die Erfolgsserie von Präsident Trump beenden." (cw)

-w-

