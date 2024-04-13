"Intensivste Zeit seit Dschungelcamp": Datingshow macht Twenty4Tim fertig



Vor rund einem Jahr nagte das Dschungelcamp an den Kräften von Twenty4Tim, jetzt ist es seine Datingshow (Bild: RTL)

Heute, 15:50h 3 Min.

Der 25-jährige Twenty4Tim ist wieder einmal sehr gestresst: Grund ist der Dreh seiner Datingshow, in der der bisexuelle Influencer, Entertainer und Sänger einen Partner oder eine Partnerin sucht. "Hallo, hier bin ich wieder. Ich kann nicht mehr. Meine letzten Stunden waren geprägt, von emotionalen Ausbrüchen, die ich so noch gar nicht kannte", schrieb Twenty4Tim laut "Promiflash" am Wochenende in einer Instagram-Story. Er habe sich so weit geöffnet, was er vorher aus Selbstschutz vermieden habe. Er hätte nie gedacht, dass er sich einmal auf so eine Datingshow einlassen würde.



Twenty4Tim, bürgerlich Tim Maximilian Kampmann, hatte im September einen Castingaufruf gestartet, in dem er Singles ab 18 Jahren anbot, ihn im Rahmen einer Datingshow kennenzulernen. "Erobere sein Herz an einem der schönsten Orte der Welt und werde Teil einer besonderen Reise, die du nie vergessen wirst", hieß es (queer.de berichtete). Die Show soll im ProSiebenSat.1-Streamingportal Joyn zu sehen sein. Einen Startdatum gibt es bislang noch nicht.



Der Entertainer berichtete jetzt von Kopfschmerzen nach einer emotionalen Achterbahnfahrt: "Meine Datingshow war die intensivste Zeit, seitdem ich am Dschungelcamp teilgenommen habe", so Twenty4Tim. Er betonte jedoch, "glücklich" zu sein  und wollte keinen weiteren Einzelheiten zu seinem Datingerlebnis nennen.



Twenty4Tim hat auf Portalen wie TikTok und Instagram jeweils mehrere Hunderttausend bis Millionen Follower*innen. Der oft genderfluid auftretende Künstler wurde während der Corona-Krise mit lustigen Alltagsparodien auf seinem TikTok-Kanal bekannt. 2024 sprach er mit seiner Teilnahme an der RTL-Dschungelshow ein breiteres Publikum an. Dort redete er auch darüber, dass er Sex mit Männern und Frauen gehabt habe.

- w -



"Reality Queens"-Moderator übt Kritik an Multimillionären

Gerade ist der 25-Jährige groß im TV-Geschäft: Er ist etwa Moderator der neuen Staffel von "Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" (queer.de berichtete). Ein Starttermin steht noch nicht fest. Zunächst war bekanntgegeben worden, dass die Show noch dieses Jahr starten würde, jetzt wird mit einem Ausstrahlungstermin 2026 gerechnet. Als erste prominente Kandidatin wurde Ende Oktober Reality-Urgestein Kader Loth bekanntgegeben (queer.de berichtete).



Am Samstagabend trat Twenty4Tim auch in der ZDF-Show "Ein Herz für Kinder" auf  und zwar in Drag. Er trug dabei ein himmelblaues Kleid mit tiefem Beinschlitz und eine blonde Perücke. Dabei kündigte er in der Sendung an, 30.000 Euro zu spenden  und forderte andere Promis auf, ein Drittel des Preises ihrer Schuhe zu spenden. Auf Instagram ergänzte er: "Mich kotzt es einfach nur noch an. Natürlich kommt es nicht auf den Spendenbetrag an, aber im Saal sitzen teilweise Multimillionäre, die nicht an ihr Portmonee gehen, um ausreichend Geld für Kinder zu sammeln." (cw)

