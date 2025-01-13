Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"Sind bald zu viert"

Rebel Wilson und Ehefrau Ramona Agruma erwarten ihr zweites Kind

Nur wenige Monate nach ihrer Traumhochzeit verkünden Rebel Wilson und Ramona Agruma, dass ihre Familie wächst. Auf Instagram verrieten sie, dass Ramona schwanger ist und sie ihr zweites Kind erwarten.


Ramona Agruma (l.) und Rebel Wilson sind seit 2024 verheiratet (Bild: IMAGO / Avalon.red)
  • Heute, 04:52h 2 Min.

Schöne Nachrichten zum Jahresende: Schauspielerin Rebel Wilson (44) und Ehefrau Ramona Agruma (41) werden wieder Eltern. Am Montag gaben der "Pitch Perfect"-Star und die Designerin bekannt, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist.

In einem Instagram-Reel teilten die beiden ihre Neuigkeiten mit der Welt. Das Video beginnt mit einem Rückblick auf einen Trip ins Disneyland und zeigt dann den Weg zum aktuellen Glück: Aufnahmen ihrer ersten Tochter Royce, ein positiver Schwangerschaftstest und schließlich Bilder von Ramona Agruma, die stolz ihren Babybauch präsentiert.

Große Vorfreude bei Rebel Wilson und Ehefrau Ramona

Die Bildunterschrift lässt keinen Zweifel daran, wie sehr sich das Paar freut  und verrät zugleich das mutmaßliche Geschlecht des Kindes. "Die glücklichsten Nachrichten in unserer Familie. Bald werden wir zu viert sein! Baby Nummer zwei ist auf dem Weg", schrieb Agruma und fügte hinzu: "Ich liebe dich, Rebel Wilson." Durch die Formulierung "on her way" verriet das Paar zudem, dass sie ein weiteres Mädchen erwarten.

- w -

Für Wilson und Agruma ist es das zweite gemeinsame Kind, doch die Umstände sind dieses Mal anders. Während ihre erste Tochter, die mittlerweile dreijährige Royce Lillian Elizabeth, im November 2022 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam, ist es diesmal Agruma selbst, die das Kind austrägt.

Die Schwangerschaft krönt eine turbulente und glückliche Zeit für das Paar. Erst im September 2024 hatten sich Rebel Wilson und Ramona Agruma das Jawort gegeben. (cw/spot)

