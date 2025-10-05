Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56116

Auszeichnung im Roten Rathaus

Berlins Verdienstorden für Rosenstolz-Star und Pionier der Schwulenbewegung

Sie stehen für Vielfalt und ein Berliner Lebensgefühl: Der schwule Musiker Peter Plate und der schwule Lehrer Detlef Mücke erhalten heute im Roten Rathaus eine besondere Auszeichnung.


Bekommen den Verdienstorden des Landes Berlin: Detlev Mücke (r.) und Peter Plate (Bild: privat, MDR / Olaf Blecker)

  • Heute, 05:47h 2 Min.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verleiht am heutigen Dienstag (16 Uhr) den Verdienstorden des Landes Berlin an den schwulen Musiker Peter Plate und den schwulen Pädagogen Detlef Mücke. Sie hatten an der offiziellen Zeremonie am 1. Oktober nicht teilnehmen können (queer.de berichtete).

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

"Ihre Lieder thematisierten das Lebensgefühl und die Vielfalt Berlins"

Der Musiker Plate hatte mit der im März gestorbenen Sängerin Anna R. das Duo Rosenstolz ("Liebe ist alles") gebildet. "Ihre Lieder thematisierten das Lebensgefühl und die Vielfalt Berlins und trugen somit zur kulturellen Identität der Stadt bei", teilte die Stadt mit. Als Komponist feierte Plate zudem Erfolge mit Musicals wie "Ku'damm 56" und die Fortsetzung "Ku'damm 59".

Plate erklärte auf Facebook, dass der Orden "kein Preis für mich allein" sei, "sondern ein Echo all der Stimmen, die meinen Weg geprägt haben". Dabei erinnerte er an seine Rosenstolz-Partnerin AnNa R., die im März überraschend im Alter von nur 55 Jahren verstorben war (queer.de berichtete). Außerdem nannte er Ulf Leo Sommer, mit dem er früher liiert war, aber bis heute noch zusammenarbeitet.

- w -

Pionier der Schwulenbewegung

Der Lehrer Detlef Mücke zählt zu den Pionieren der Schwulenbewegung: 1978 gründete er etwa die "AG Schwule Lehrer bei der GEW" (Porträt von Axel Krämer).

"Sein Einsatz für die Gleichberechtigung von LGBT-Pädagogen erfolgte zu einer Zeit, in der ein Bekenntnis zur eigenen Homosexualität im öffentlichen Raum mit erheblichen Risiken verbunden war", würdigte das Rote Rathaus seine Verdienste. Mücke ist auch Mitgründer des Schwulen Museums in Berlin. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Rosenstolz
04.11.25 | Video des Tages
Musical über das queere Berlin der 1990er Jahre
17.10.25 | Video des Tages
Star-Versionen zu "Romeo & Julia  Liebe ist alles"
11.10.25 | Berlin
Nach Tod von Anna R.: Berliner Konzerte erinnern an Sängerin
10.10.25 | "Mut zur Liebe"
Nachdenkliche Intimität, kraftvolle Gesten: Das letzte Album von Anna R.
07.10.25 | Vor Veröffentlichung des Albums "Mut zur Liebe"
"AnNas Eltern äußerten den Wunsch, dass die Songs wie geplant veröffentlicht werden sollen"
05.10.25 | Posthumes Album erscheint
"Ging immer lustig zu": Enge Freunde über verstorbene AnNa R.
-w-
Neu auf queer.de
Gewinnspiel
Tickets für "Kinky Boots" in Berlin
Stellenausschreibung
GEBEWO Soziale Dienste sucht Einrichtungsleitung für "Verbund Berliner Netz  Überregionale Assistenz für trans* Personen
Auszeichnung im Roten Rathaus
Berlins Verdienstorden für Rosenstolz-Star und Pionier der Schwulenbewegung
"Vergebung ist etwas Persönliches"
Judi Dench irritiert mit Aussagen über Spacey und Weinstein
"Sind bald zu viert"
Rebel Wilson und Ehefrau Ramona Agruma erwarten ihr zweites Kind
FIFA World Cup
Ausgerechnet Iran und Ägypten treten beim Pride-Spiel an
Auf der Suche nach der großen Liebe
"Intensivste Zeit seit Dschungelcamp": Datingshow macht Twenty4Tim fertig
Size matters
Vance ist glücklich: Trump sprach den Vizepräsidenten auf seinen großen Penis an