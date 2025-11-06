Heute, 07:11h 3 Min.

Möchten Sie durch Ihre Arbeit einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leisten und gemeinsam mit Menschen individuelle Zukunftsaussichten entwickeln? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!



Der Verbund Berliner Netz der GEBEWO  Soziale Dienste  Berlin gGmbH bietet überregionale Assistenzleistungen für volljährige trans*, inter* und nicht-binäre Personen mit psychischen Beeinträchtigungen an. Wir begleiten Personen, die sich in komplexen Lebenslagen befinden und zusätzlich von den Auswirkungen von Trans*- bzw. Queer­feindlichkeit belastet werden.



Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Nutzer*­innen ihr individuelles Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe zu verwirklichen  partizipativ, diskriminierungssensibel und unter Einbezug von Peer-Expertise!



Wir suchen ab sofort mit einem Stellenanteil von 80% RAZ (30,8 Std./Woche) eine*n



Einrichtungsleitung (m/w/d)



für unseren "Verbund Berliner Netz  Überregionale Assistenz für trans* Personen"



In Ihrem Arbeitsalltag erwartet Sie

● Fachliche und organisatorische Leitung der Einrichtung inkl. Personalführung, Einsatzplanung und Personalentwicklung eines multiprofessionellen Teams

● Weiterentwicklung der Einrichtung als teilhabeorientiertes, inklusives und diversitätssensibles Assistenzangebot gemäß SGB IX (BTHG)

● Steuerung und Umsetzung von Projekten sowie kontinuierliche Optimierung von Angeboten und Prozessen

● Förderung einer wertschätzenden, ressourcenorientierten Leitungskultur sowie kollegiale Beratung der Mitarbeitenden

● Eigenständige Durchführung des Berichtswesens (z. B. Jahresberichte, Statistiken) und Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Vorgaben der Geschäftsführung

● Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen und externen Fachbereichen sowie Koordination von Belegungsanfragen

● Vertretung der Einrichtung in Gremien, Netzwerken und bei Kooperationspartnern

● Sicherstellung spezifischer Assistenzangebote, z. B. trans*sensible Begleitung und Beratung



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie folgende Qualifikationen mitbringen

● Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im sozialen, pädagogischen oder psychologischen Bereich

● Berufserfahrung in der Eingliederungshilfe und/oder psychosozialen Arbeit mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen

● Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden, idealerweise in sozialen Einrichtungen

● Kenntnisse über die Lebenswelten trans* bzw. TIN*-Personen

● Kenntnisse im Bundesteilhabegesetzt (BTHG) von Vorteil aber nicht zwingend

● Kenntnisse im Projektmanagement

● Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie Empathie- und Konfliktmanagementkompetenz

● Selbstständige, strukturierte, zuverlässige und kreative Arbeitsweise



Wir bieten Ihnen

● Einen unbefristeten Arbeitsplatz mit familienfreundlicher Unternehmenskultur

● Ein engagiertes, fachlich kompetentes und ambitioniertes Team mit Bewusstsein für Diversität

● Vergütung gemäß Entgeltgruppe 10 der AVR.DWBO bei Vollzeit zwischen 4.836,25  und 5.345,33  brutto/Monat, je nach Vorerfahrung

● Bezuschussung eines Jobtickets in Höhe von 18,00 /Monat

● Jahressonderzahlung, Kinderzuschlag und zusätzliche Altersvorsorge gemäß AVR.DWBO

● 31 Arbeitstage Urlaub sowie zusätzlich den 24.12. und 31.12. als freie Tage

● Regelmäßige interne und externe Fortbildungen (z. B. über die Stiftung Bürgerhilfe)

● Betriebliches Gesundheitsmanagement



Wir setzen uns für Chancengleichheit ein und leben Vielfalt! Daher freuen wir uns über alle Bewerber*­innen unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung sowie sozialer Herkunft.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung:



