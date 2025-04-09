"The White Lotus" führt Nominierungsliste bei Golden Globes an



"The White Lotus" ist bei den TV-Produktionen ganz vorne dabei (Bild: HBO)

Heute, 10:42h 3 Min.

Bei den Golden Globes liegt dieses Mal in der Streaming- und TV-Kategorie die SkyAtlantic-Erfolgsserie "White Lotus" vorn, die immer wieder mit queeren Storylines punktet (queer.de berichtete). Das gaben die Veranstalter*innen des prestigeträchtigen TV- und Filmpreises in Beverly Hills am Montag bekannt.



Die Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber*innen einer fiktiven Hotelkette wurde sechsmal nominiert. Allerdings muss die Zahl der Nominierungen nichts aussagen: "The White Lotus" war dieses Jahr schon für zehn Primetime Emmys, dem anderen wichtigen amerikanischen TV-Preis, nominiert worden, ging aber bei der Preisverleihung Mitte September völlig leer aus (queer.de berichtete).



Best Drama Series nominations are in!



THE DIPLOMAT | NETFLIX

THE PITT | HBO MAX

PLURIBUS | APPLE TV

SEVERANCE | APPLE TV

SLOW HORSES | APPLE TV

THE WHITE LOTUS | HBO MAX



Tune in to the 83rd #GoldenGlobes LIVE Sunday, Jan. 11 at 5 PT | 8 ET on @CBS and pic.twitter.com/Ego3XUeIWJ Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025 / goldenglobes

Die Mini-Serie "Adolescence" (Netflix) wurde fünfmal nominiert, darunter eine Nominierung für die lesbische Schauspielerin Erin Doherty. Sie wurde für ihre Rolle bereits mit einem Emmy ausgezeichnet (queer.de berichtete).

Dahinter folgen die Krimi-Comedy-Serie "Only Murders in the Building" und die Science-Fiction-Serie "Severance" mit jeweils vier Nominierungen.



Zudem sind unter anderem Stars wie Kathy Bates, Keri Russell, Helen Mirren, Gary Oldman, Mark Ruffalo, Selena Gomez, Adam Brody, Steve Martin, Seth Rogen, Martin Short, Jeremy Allen White, Claire Danes, Amanda Seyfried, Michelle Williams, Robin Wright und Jude Law für TV-Rollen im Rennen.



Nominiert wurde auch der nichtbinäre "The Last of Us"-Star Bella Ramsey  in der Kategorie der besten Hauptdarstellerinnen. Ramsey konnte die einzige Nominierung für die Zombie-Serie einfahren. Eine Chance auf einen Preis erhielt auch "Queer as Folk"-Star Charlie Hunnam für die Hauptrolle in "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" von Ryan Murphy und Ian Brennan. Jacob Elordi, der queeren Fans durch seine Rollen in "Euphoria" und insbesondere "Saltburn" bekannt sein dürfte, wurde für seine Rolle in der australischen Miniserie "The Narrow Road to the Deep North" nominiert. Catherine O'Hara, bekannt aus "Schitt's Creek", hat Chancen auf einen Golden Globe für ihre Nebenrolle in der Apple+-Serie "The Studio".



Super Festivals / wikipedia) Charlie Hunnam, links in seiner Kultrolle in "Queer as Folk", ist dieses Mal für einen Golden Globe nominiert (Bild: Channel 4,

Bei den Golden Globes geht es nicht nur um Fernsehen und Streaming, sondern auch um Film. Der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen. Der Film des amerikanischen Star-Regisseurs Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "There Will Be Blood") ist unter anderem in den Sparten "Beste Filmkomödie", Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert.



Die politische brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivist*innen, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen.

Fünf Nominierungen für zweiten Teil von "Wicked"

Das Filmmusical "Wicked: Teil 2" erhielt fünf Nominierungen. Cynthia Erivo schrieb dabei Golden-Globes-Geschichte, weil sie als erste dunkelhäutige Frau zwei Mal als Hauptdarstellerin für eine Comedy oder ein Musical nominiert wurde. Auch Ariana Grande kann sich Chancen auf einen Preis ausrechnen.



Congratulations to the 83rd #GoldenGlobes nominees for Best Female Actor Motion Picture Musical/Comedy:



ROSE BYRNE | IF I HAD LEGS ID KICK YOU

CYNTHIA ERIVO | WICKED: FOR GOOD

KATE HUDSON | SONG SUNG BLUE

CHASE INFINITI | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

AMANDA pic.twitter.com/5ozzaW0T3F Golden Globes (@goldenglobes) December 8, 2025 / goldenglobes

Preisgala im Januar



Die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Rund 400 Journalist*innen aus aller Welt stimmen über die Preisträger*innen ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 11. Januar in Beverly Hills verliehen werden. Nach ihrem Debüt als Globe-Gastgeberin im vorigen Januar wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen. (dpa/dk)