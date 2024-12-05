Katy Perry war nicht auf der Suche nach einem neuen Partner

Heute, 15:08h 2 Min.

Die Beziehung von Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) ist mittlerweile offiziell. Jetzt hat die Sängerin sogar gemeinsame Fotos aus Japan geteilt, wo sie zuletzt auf Tour war. Doch dass die beiden als Paar zusammen unterwegs sind, war nicht absehbar.



Wie ein Insider dem "People"-Magazin berichtete, war der Popstar gar nicht auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft. "Die Beständigkeit von Justin Trudeau ist der einzige Grund, warum daraus eine echte Beziehung geworden ist", wird der Insider zitiert. "Sie wollte eigentlich nicht daten, als sie sich getroffen haben  und sie war nicht auf der Suche nach einem Freund", führte die Quelle weiter aus.

- w -



Das erste Date fand im Sommer statt

Erste Dating-Gerüchte kamen bereits diesen Sommer auf, als die beiden in Montreal bei einem gemeinsamen Essen gesehen wurden. Im Oktober folgte dann der erste öffentliche Auftritt des Paares in Paris, wo sie den Geburtstag der Sängerin feierten.



Die Insiderquelle berichtet davon, wie Trudeau Katy Perry letztendlich für sich gewann: "Er zeigte, dass er gerne Zeit mit ihr verbringt und ist um die Welt geflogen, um bei ihr zu sein, während sie auf Tour war". Die Quelle führte aus, "sie ist geschmeichelt davon, wie viel Einsatz er zeigt und freut sich mit ihm zusammen zu sein".

Japan war der letzte Stopp auf Katy Perrys Tour dieses Jahr

Während ihres Japan-Trips, der Teil von Perrys "Lifetimes Tour" war, postete Katy Perry einige Bilder mit ihrer neuen Liebe  u.a. war ein Selfie, Sushi und eine Kunstausstellung dabei.



Sie begleitete Trudeau bei einem Treffen mit dem ehemaligen japanischen Premierminister Fumio Kishida (68) und seiner Frau Yuko Kishida (61). Kishida teilte ein Foto der Gruppe vor einem Weihnachtsbaum auf X und bezeichnete Perry dabei als Trudeaus "Partnerin".



Trudeau repostete das Bild später mit den Worten, wie froh er sei, die Gelegenheit zu haben, sich mit Kishida und seiner Frau auszutauschen und bedankte sich für deren Freundschaft.



Perry trennte sich dieses Jahr von Orlando Bloom



Im Juni 2025 bestätigte das "People"-Magazin, dass Perry sich nach fast neun Jahren von Orlando Bloom (48) getrennt hatte. Trudeau und seine Ex-Frau Sophie Grégoire Trudeau (50) hatten sich bereits 2023 nach 18 Jahren Ehe getrennt. (spot/cw)