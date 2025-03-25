Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Erstmals Frau gegen Mann

"Schlag den Star": Riccardo Simonetti tritt gegen Sylvie Meis an

Am 20. Dezember treten bei "Schlag den Star" eine Frau und ein Mann gegeneinander an  ein Novum in der Geschichte des Formats. Moderatorin Sylvie Meis fordert Entertainer Riccardo Simonetti heraus  dabei verbindet die beiden eine enge Freundschaft.


Sylvie Meis und Riccardo Simonetti zoffen sich kurz vor Weihnachten ein paar Stunden lang um 100.000 Euro (Bild: Joyn / Steffen Z. Wolff)

  • Heute, 15:39h 2 Min.

"Schlag den Star" geht in eine neue Ausgabe: Am 20. Dezember (20:15 Uhr auf ProSieben) treten in der Spielshow eine Frau und ein Mann gegeneinander an  zum ersten Mal seit dem Start des Formates im Jahr 2009. Und ausgerechnet zwei enge Freund*innen duellieren sich dann dabei: Sylvie Meis (47) nimmt es mit Riccardo Simonetti (32) auf.

Die Moderatorin und der Entertainer kennen sich seit Jahren und schätzen sich sehr. Jetzt werden aus Freund*innen aber Konkurrent*innen, die in bis zu 15 verschiedenen Spielen Kampfgeist unter Beweis stellen müssen, um 100.000 Euro zu gewinnen. Matthias Opdenhövel führt wie immer durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert das Geschehen.

Für den offen schwulen Simonetti ist es das erste Mal bei "Schlag den Star". Meis hingegen hat bereits Erfahrung: Im Juni 2020 besiegte sie ihre niederländische Landsfrau Lilly Becker deutlich.

- w -

Enge Freundschaft

Die Freundschaft von Sylvie Meis und Riccardo Simonetti ist sogar so eng, dass sie im vergangenen Jahr sowohl auf seinem Junggesellenabschied als auch Gast bei seiner Hochzeit auf Mallorca war. Bereits 2019 hielt das Model beim Madonna Blogger Award in Wien eine bewegende Laudatio auf Simonetti, der damals für sein Engagement bei "Jugend gegen Aids" ausgezeichnet wurde. "Du sorgst dafür, dass du deine Reichweite bewusst nutzt  auf eine richtig gute Art und Weise", betonte Meis damals laut "OE24" über ihren Freund.

Erst im September teilte der Influencer gemeinsame Bilder von einer Veranstaltung auf Instagram, auf denen die beiden kuscheln und über das ganze Gesicht lachen. "Wieder vereint und es fühlt sich so gut an", schwärmte er dazu.

Das vorweihnachtliche Freundschaftsduell ist zugleich die letzte Ausgabe von "Schlag den Star" in diesem Jahr. Die erste Sendung 2026 folgt dann am 11. Januar  ausnahmsweise an einem Sonntag, weil am Samstag zuvor das "TV total Turmspringen" stattfindet. Bei dieser 100. Folge gibt es dann ein Jubiläum zu feiern. (spot/cw)

