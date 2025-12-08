Drei Wochen nach Festnahme: Jeremy O. Harris ist wieder frei

Heute, 02:46h 2 Min.

Drei Wochen nach seiner Festnahme wegen des Verdachts, Drogen nach Japan geschmuggelt zu haben, ist Jeremy O. Harris (36) wieder aus der Haft entlassen worden. Wie die "New York Times" berichtet, wurde er am 8. Dezember freigelassen. Der für einen Tony Award nominierte schwule Dramatiker und "Emily in Paris"-Darsteller wurde am 16. November festgenommen, als er von Taiwan nach Okinawa reiste, und anschließend in Gewahrsam gehalten. Nach Angaben von japanischen Zollbeamt*innen entdeckten diese 780 Milligramm Ecstasy in seinem Handgepäck (queer.de berichtete).



Die Strafverfolgungsbehörden gaben keine Auskunft darüber, ob gegen Harris Anklage erhoben wurde. Ein Sprecher des 36-Jährigen teilte jedoch mit, dass keine Anklage vorliege. Wäre Harris schuldig gesprochen worden, hätte ihm nach japanischem Drogengesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren gedroht.

Auftritt in der Erfolgsserie "Emily in Paris"

Jeremy O. Harris ist unter anderem bekannt für das erfolgreiche Broadway-Stück "Slave Play" aus dem Jahr 2019, das er schrieb und produzierte. Es erhielt 2020 mehrere Tony-Nominierungen. Außerdem ist er auch Co-Autor des Drehbuchs zum Film "Zola" aus dem Jahr 2020 und einer der Produzent*innen der zweiten Staffel der queeren HBO-Serie "Euphoria".



Auch vor der Kamera trat Jeremy O. Harris aber bereits in Erscheinung: Der 36-Jährige spielte die Figur Grégory Elliott Duprée, ein queerer Modedesigner, in vier Folgen der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris". 2021 war er außerdem in zwei Episoden der Neuauflage von "Gossip Girl" zu sehen.



Jeremy O. Harris als Designer Grégory Elliott Duprée in "Emily in Paris" (Bild: Netflix)

Im Juli brachte Harris ein neues Theaterstück mit dem Titel "Spirit of the People" beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts auf die Bühne. Es war damals Amber Heards (39) Debüt als Theaterdarstellerin.

Nicht der erste festgenommene Promi in Japan

Harris' Festnahme weckt Erinnerungen an ähnliche Fälle aus der Vergangenheit. So wurde etwa Grammy-Gewinner DJ David Morales (64) im Jahr 2018 wegen ähnlicher Vorwürfe verhaftet. Nach seiner Festnahme wegen Marihuana-Besitzes im Jahr 1980 wurde Paul McCartney (83) für mehrere Jahre die Einreise nach Japan verweigert.



Japan gilt als eines der Länder mit den strengsten Drogengesetzen weltweit. Selbst geringfügiger Drogenbesitz wird strafrechtlich verfolgt. Verdächtige werden häufig über längere Zeit ohne Kaution festgehalten. (cw/spot)