Neue Tourdaten

Calum Scott bringt seine "The Avenoir Tour" erneut nach Deutschland

Die Musik von Calum Scott begleitet Menschen durch Höhen und Tiefen. Im Juni 2026 setzt der schwule Brite seine Konzert-Tour in Deutschland fort.


Calum Scott gibt auch im kommenden Jahr Konzerte in Deutschland (Bild: Universal Music)
  • Heute, 05:02h 2 Min.

Im Juni 2026 führt Calum Scott seine bewegende "The Avenoir Tour" fort und macht Halt in Leipzig, Stuttgart, Hannover, Köln, Frankfurt und Berlin. Damit schließt der schwule Musiker an die erfolgreichen Konzerte im Herbst 2025 an. Im Rahmen dessen konnte er die Zuschauer*innen in Deutschland bereits mit seiner authentischen Bühnenpräsenz und den nahbaren Songs in seinen Bann ziehen.

Im Gepäck hat der Brite sein im Oktober erschienenes Album "Avenoir" (Amazon-Affiliate-Link )  ein Werk voller Gefühl, Tiefe und musikalischer Weiterentwicklung. Nach weltweiten Erfolgen, ausverkauften Shows und seiner aktuellen Teilnahme als Comeback-Coach bei "The Voice of Germany" bringt Calum Scott seine Musik erneut dorthin, wo sie am stärksten wirkt  auf die Bühne. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, die Schmerz, Hoffnung und Liebe in jeder Nuance spürbar macht und seinem authentischen Songwriting trifft er weltweit den Nerv seines Publikums.

Rückblicke, Reue, aber auch Hoffnung und Liebe

Seit dem Durchbruch mit der bewegenden Interpretation von Robyns "Dancing On My Own", die ihm eine Brit-Award-Nominierung einbrachte, hat er sich als Stimme einer Generation etabliert. Seither begeistert er mit emotional aufgeladenen Songs wie "You Are The Reason", "Biblical" oder "Rise", der vom "Rolling Stone" als einer der "50 inspirierendsten LGBTQ-Songs aller Zeiten" ausgezeichnet wurde.

"Avenoir" eröffnet für Calum ein neues Kapitel. Das Album nimmt Bezug auf den gleichnamigen Begriff aus "The Dictionary of Obscure Sorrows", der das Verlangen beschreibt, Erinnerungen rückwärts erleben zu können. Diese Sehnsucht durchzieht das gesamte Werk  voller Rückblicke, Reue, aber auch Hoffnung und Liebe. Besonders wegweisend zeigt sich dabei der Albumsong "God Knows": musikalisch kraftvoller, aber emotional genauso verletzlich wie eh und je. Produziert von Jon "Mags" Maguire und The Nocturns, entstand der Track in den legendären Real World Studios von Peter Gabriel.

Direktlink | Visualizer zum Song "God Knows"
Calum Scotts Musik begleitet Menschen durch Höhen und Tiefen  von Hochzeiten über Abschiede bis hin zu Momenten der Selbstfindung. Wer ihn live erlebt, spürt schnell, dass seine Konzerte mehr sind als Musik: Sie garantieren bewegende Erlebnisse, getragen von einer einzigartigen Stimme und ehrlichen Texten. Das Versprechen löst er mit der "The Avenoir Tour" spürbar ein. (cw/pm)

"The Avenoir Tour 2026" in Deutschland

03.06.2026 Leipzig  Quarterback Immobilien Arena
05.06.2026 Stuttgart  Porsche Arena
06.06.2026 Hannover  Swiss Life Hall
07.06.2026 Köln  Lanxess Arena
09.06.2026 Frankfurt  Festhalle
10.06.2026 Berlin  Max-Schmeling-Halle

Links zum Thema:
» Das Album "Avenoir" bei amazon.de 
» Homepage von Calum Scott

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Musik
