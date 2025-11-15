Christina Aguilera erzählt von Schreckmoment auf dem Eiffelturm

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 10:17h

Paris

Christina Aguilera nimmt für einen Dreh für einen Weihnachtsfilm einiges auf sich (Bild: Raph_PH / flickr)

Christina Aguilera (44) bezeichnet ihren Auftritt auf dem Eiffelturm als "beängstigend". Die Sängerin war am 9. Dezember in der Show von Jennifer Hudson (44) zu Gast, um für ihren kommenden Konzertfilm "Christina Aguilera: Christmas in Paris" zu werben. In dem Interview erzählte Aguilera, wie es wirklich war, auf dem berühmten Wahrzeichen zu singen.

"Ich habe Höhenangst. Ich fahre nicht einmal mit Riesenrädern, weil ich solche Angst vor der Höhe habe. Ich fahre zwar Achterbahn, aber bitte lasst mich nicht ruhig in der Luft sitzen und nach unten blicken", verriet die Sängerin. Daher habe sie auf dem Eiffelturm schreckliche Angst gehabt. Sie fügte hinzu: "Es gab diesen Moment, in dem wir immer höher und höher fuhren  und da ich auch Aufzüge nicht mag, war das gleich doppelt unangenehm."

Dieser Moment jagte ihr einen Schrecken ein

Aguilera berichtete außerdem, dass sie während der Aufzugsfahrt zur Turmspitze einen furchteinflößenden Moment erlebt habe. "Es ist ein enger Raum, wir fahren also nach oben und sehen alles  man fühlt sich völlig ausgesetzt. Dann blieb der Aufzug plötzlich stehen. Der Mann, der uns begleitete, meinte nur: 'Das ist nicht normal.' Und ich fragte ihn: 'Wie bitte, was heißt das, das ist nicht normal?'", erzählte sie.

In dem Musikfilm "Christina Aguilera: Christmas in Paris" können Fans den besonderen Auftritt der Sängerin auf dem Eiffelturm sehen. Zudem performte Aguilera ein exklusives Weihnachtskonzert mit Weihnachtshits vor 250 Gästen auf der Wintergartenterrasse des Musée du Quai Branly. (spot/cw)

Paris
