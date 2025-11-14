vielbunt e.V. sucht LSBT*IQ-Netzwerkkoordinator*in

Heute, 11:28h 2 Min.

Der Verein vielbunt e.V.  queere community darmstadt sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt:



eine*n LSBT*IQ-Netzwerkkoordinator*in



für die Region Südhessen.



vielbunt e.V. ist seit Anfang 2019 Träger des LSBT*IQ Netzwerkes Südhessen. Darüber hinaus bietet der Verein ein großes ehrenamtlich getragenes Angebot sowie seit 2017 das Queere Zentrum in Darmstadt. In diesem findet die hauptamtlich organisierte offene Jugendarbeit, Sitzungen der unterschiedlichen Arbeitsgruppen und verschiedene Veranstaltungen statt. Die Büroräume werden gleichermaßen vom Haupt- und Ehrenamt genutzt. Die Angebote des Vereins umfassen unter anderem kulturelle und politische Veranstaltungen, Aufklärung, den Christopher Street Day, Geflüchtetenarbeit und queeren Sport. Außerdem bieten wir Gruppenangebote für queere Jugendliche, trans* Menschen und Familien mit trans* Kindern an. Mit dem Queeren Zentrum hat vielbunt eine wichtige Anlaufstelle in der Region geschaffen und will sämtliche Träger und Angebote mit LSBT*IQ-Thematik in Südhessen miteinander vernetzen und unterstützen.



Das bieten wir:

● Arbeit an den verschiedenen Themen der queeren Community

● Mitarbeit am Auf- und Ausbau eines regionalen und landesweiten Netzwerks der LSBT*IQ-Community

● Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand und verschiedenen Gremien

● Arbeit in einem lebendigen und innovativen Verein

● Vernetzung mit Fachstellen und Fachleuten

● Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

● Die Möglichkeit zum Mobile Office in Absprache



Das erwarten wir:

● Abgeschlossenes Studium einer Sozial- oder Geisteswissenschaft oder vergleichbarer Disziplin (min. Bachelor)

● Interesse an und Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit queeren Menschen

● Kompetenzen und Erfahrungen in Networking, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung

● Kompetenzen in Förder- und Berichtswesen

● Kenntnis der queeren Communities und ihrer Themen

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Abend- und Wochenendtermine)

● Selbständigkeit, Engagement und Organisationsfähigkeit

● Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen mit Projektarbeit



Ihre Aufgaben:

● Fortführung und Weiterentwicklung eines Runden Tischs in der Region mit dem Ziel eine Netzwerkstruktur für LSBT*IQ in Südhessen weiter aufzubauen

● Erhebung von Bedarfen und Angeboten in der Region Südhessen (Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, Odenwaldkreis, Bergstraße, kreisfreie Stadt Darmstadt)

● Unterstützung vorhandener Angebote, Schließung von Lücken in der Versorgung

● Durchführung von Fachveranstaltungen zur Vernetzung und Sensibilisierung

● Sensibilisierung und Anti­diskriminierung in Strukturen der Mehrheitsgesellschaft

● Initiation von Kooperationen verschiedener Akteur*­innen, Gewinnung neuer Kooperationspartner*­innen

● Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Administration und Bekanntmachen der Homepage www.lsbtiq-hessen.de, Konzeption und Beauftragung Give Aways, Beauftragung und Erstellung von Handreichungen)

● Unterstützung und Beratung für Förderanträge

● Vernetzung mit den anderen Netzwerkstellen Hessens

● Erstellung von Anträgen und Sachberichten



Die Stelle hat einen Umfang von 85% und wird in Anlehnung an TV-H 11 vergütet.



Bewerbungen bis zum 31.12.2025 unter vielbunt.org/bewerbung oder per Mail an den Vereinsvorstand:



