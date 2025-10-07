Mit Berliner Verdienstorden gewürdigt: Peter Plate dankt AnNa R.

Heute, 11:51h 2 Min.

Der 58-jährige Musiker Peter Plate wurde am Dienstag mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ehrte ihn mit der Auszeichnung. "Peter Plate, Sänger, Produzent, Komponist und Teil des legendären Duos Rosenstolz, hat die kulturelle Identität Berlins über Jahrzehnte mitgeprägt", heißt es in einem Instagram-Beitrag der Stadt Berlin. "Mit Songs, die das Lebensgefühl und die Vielfalt dieser Stadt ausdrücken, sowie mit erfolgreichen Musicals wie 'Ku'damm 56' und 'Ku'damm 59' hat er Menschen weit über Berlin hinaus begeistert."



Peter Plate selbst hat sich ebenfalls in einem Instagram-Posting zu der Auszeichnung geäußert und zeigt sich dankbar. Er wolle sich bei vielen Menschen bedanken, "zwei stehen ganz vorn: AnNa R., die viel zu früh gegangen ist und ohne die ich heute hier nicht stehen dürfte". Die zweite Person sei Ulf Leo Sommer, "mit dem ich seit 35 Jahren arbeite, streite, singe, lache, lebe." Der Produzent, Komponist und Text Sommer war Plates früherer Lebenspartner, das Duo arbeitet seit der Trennung aber immer noch künstlerisch zusammen.



Anna R. ist im März überraschend gestorben (Bild: Mike Auerbach)

Auch wolle Plate seiner Mutter und seinem Mann Lee danken. Letzterer gehe mit ihm durch Höhen und Tiefen, "kennt mein ganzes Theater  das auf der Bühne und das im Kopf  und stampft mit dem Fuß auf, wenn es mal wieder reicht. Wer so liebt, hat auch einen Preis verdient."



Der Tod der Sängerin AnNa R. im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März bekannt gegeben (queer.de berichtete). Die Nachricht erschütterte die Musikwelt und löste eine Welle des Mitgefühls aus. Zusammen mit Peter Plate bildete sie von 1991 bis 2012 das Pop-Duo Rosenstolz, das mit Hits wie "Liebe ist alles", "Es könnt' ein Anfang sein" und "Ich bin ich" große Erfolge feierte.

Am 10. Oktober erschien posthum das letzte Album von AnNa R. unter dem Titel "Mut zur Liebe" (queer.de berichtete). Am Erscheinungstag schrieb Plate bei Instagram: "Sie fehlt  und ist doch in dieser Musik so da, wie nur sie es sein konnte. Ich wünsche diesem Album, dass es viele Menschen erreicht. Und dass sie  beim Hören  spüren, wie besonders sie war."



Mit dem Verdienstorden wurde am Dienstag auch der Lehrer Detlef Mücke geehrt. Der 80-Jährige zu den Pionieren der Schwulenbewegung: 1978 gründete er etwa die "AG Schwule Lehrer bei der GEW" (Porträt von Axel Krämer). (cw/spot)