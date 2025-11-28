Liveshow Ende Februar: So läuft der deutsche ESC-Vorentscheid ab



Im letzten Jahr siegten Abor & Tynna im ESC-Vorentscheid

ESC-Fans können sich einen Termin rot im Kalender markieren: "Eurovision Song Contest  Das Deutsche Finale 2026" wird am 28. Februar live zur Primetime im Ersten und in der ARD-Mediathek gezeigt. Dann wird sich beim deutschen Vorentscheid herausstellen, wer zum 70. Eurovision Song Contest nach Wien fahren darf. Welche Acts treten an?



Mehrstufiges, internes Auswahlverfahren



In der Samstagabendshow werden Solo-Künstlerinnen und -Künstler als auch Bands antreten. Diese werden durch einen internen Auswahlprozess ermittelt, wie der Südwestrundfunk (SWR) als federführender Sender bekanntgegeben hat. Teil des mehrstufigen Verfahrens seien auch Songwriting-Camps gewesen, "in denen Artists mit international renommierten Songwritern und Producern gemeinsam Songs für den ESC entwickelt haben", heißt es in der Mitteilung. Die Auswahl von Songs und Acts sei anschließend durch Expert*innen aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Publikumsjuror*innen getroffen worden. Die Acts, die am meisten überzeugen konnten, treten im Finale an.



Seit 70 Jahren zeige der ESC, wie kraftvoll und magisch die Musik als Verbindung sein kann, "aber auch, wie kontrovers immer wieder um Themen gerungen wird", erklärt Tina Sikorski als Head of Delegation beim SWR in einem Statement. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der ARD den musikalischen Funken weitertragen. Beim deutschen ESC-Finale werden wir großartige Performances sehen und den perfekten Act finden, der Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest leuchten lässt."

Kandidat*innen werden im Januar bekanntgegeben

Die teilnehmenden Künstler*innen sollen im Januar bekanntgegeben werden. Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und der Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR. Der SWR übernimmt 2026 die Betreuung des Eurovision Song Contest. Zuvor lag die Federführung für den ESC beinahe 30 Jahre lang beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



| Playlist-Direktlink | Als der SWR, bzw. der Vorgängersender SWF, 1978 das letzte Mal den ESC-Vorentscheid organisierte, gewann Ireen Sheer mit "Feuer". Das Lied belegte beim Finale in Paris den sechsten Platz  damit könnten wir heutzutage gut leben...

Dieses Jahr hatten RTL und die ARD unter dem Motto "Chefsache ESC 2025  Wer singt für Deutschland?" in mehreren Shows nach dem deutschen Beitrag für Basel gesucht. Chefjuror war Stefan Raab (59). In der Finalshow entschied ein Zuschauervoting, dass Abor & Tynna für Deutschland antreten werden (queer.de berichtete). Sie belegten am Ende den 15. Platz beim ESC in Basel. Im September wurde bekannt, dass es 2026 keine Kooperation zwischen ARD und RTL geben wird.



Der nächste ESC soll vom 12. bis zum 16. Mai 2026 in der Stadthalle in Wien stattfinden. Johannes Pietsch (24) aka JJ hat den Musikcontest mit seinem Gewinnersong "Wasted Love" nach Österreich gebracht. Zuletzt hatten der Songcontest für Negativschlagzeilen gesorgt, weil Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande wegen der Teilnahme Israels einen Boykott angekündigt hatten (queer.de berichtete). (spot/cw)