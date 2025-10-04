Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56145

Am Venice Beach

Im Glitzer-Transparent-Dress: Heidi Klum dreht für GNTM in L.A.

Heidi Klum ist für die 21. Staffel ihrer Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" im Einsatz. Am Venice Beach verfolgte sie den Walk der Kandidatinnen und Kandidaten in einem aufregenden Transparent-Look.


Heidi Klum dreht schon für die 21. Staffel ihrer Model-Show

  • Heute, 16:07h 2 Min.

Neue Einblicke in die kommende Staffel von "Germany's next Topmodel": Heidi Klum (52) wurde in Venice Beach, Los Angeles am Set der ProSieben-Modelshow gesichtet. Wie gewohnt nahm sie auf einem Regiestuhl Platz und begutachtete die Walks der Model-Anwärterinnen und -Anwärter.

Die 52-Jährige hatte sichtlich Spaß, die leicht bekleideten Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Laufsteg zu sehen. Klum selbst wählte der Strandkulisse entsprechend einen ebenfalls freizügigen Look. Das Outfit stammt von Designer Julien Macdonald (54), der offenbar als Juror mit am GNTM-Set war. In einem Instagram-Clip präsentierte Klum das transparente Kleid.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Zu der ärmellosen Glitzer-Robe mit tiefem Ausschnitt und durchsichtigem Rock kombinierte sie einen weißen Federmantel und eine weiße Sonnenbrille, ihre offenen Haare fielen ihr locker über die Schultern. "Julien Macdonald hat mir etwas gemacht für heute, und ich liebe es", schwärmte sie in einer Instagram-Story von ihrem Look. Zuvor postete Klum noch einen Clip, in dem sie sich vor dem Dreh offenbar oben ohne auf einer Liege sonnt und die Wärme sichtlich genießt.

- w -

Zuletzt hatte Klum Ende November ein kurzes Video vom GNTM-Set gepostet. Mitte Oktober fand ein Public Walk am Potsdamer Platz in Berlin statt. So bekamen zahlreiche Schaulustige einen ersten Blick auf die neuen Model-Anwärter, die sich auf einem nassen Catwalk beweisen mussten. Im schwarzen Leder-Komplett-Look nahm Klum vor den Kameras Platz.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Unterstützung beim Dreh bekam sie von den Elevator Boys. Auch Frauenschwarm Michele Morrone, Choreografin Nikeata Thompson und Model Lottie Moss sollen als Juroren in der 21. Staffel dabei sein.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Wann "GNTM 2026" starten wird, ist noch nicht bekannt. Für gewöhnlich feiert Klum die Premiere jedoch im Februar auf ProSieben. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (6) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild00:15h, BR:
    kinokino
    U.a. über den lesbischen Kinofilm "Die jüngste Tochter", der am 25. Dezember in den Kinos startet
    Magazin, D
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Heidi Klum
03.12.25 | "Eine unglaubliche Ehre"
Überraschung! Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung
07.11.25 | Sie wird als "Global Icon" geehrt
Heidi Klum: Dank Diversität "darf ich weiterhin arbeiten"
03.11.25 | Weitere Auszeichnung
"Humor mit Haltung": ESC-Moderatorin Hazel Brugger bekommt auch Bambi
22.10.25 | Für 2026 angekündigt
Heidi Klum: Auch in der neuen Staffel "Project Runway" ist sie dabei
13.10.25 | Public Walk in Berlin
Heidi Klum dreht wieder: Das ist über die neue GNTM-Staffel bekannt
04.10.25 | Interview
Yannik Zamboni: "Transparenz nimmt dem Tabu die Macht"
-w-
Neu auf queer.de
Wegen Israels Teilnahme
Auch Island boykottiert den Eurovision Song Contest 2026
Am Venice Beach
Im Glitzer-Transparent-Dress: Heidi Klum dreht für GNTM in L.A.
Höchstrichterliche Entscheidung
Supreme Court erlaubt Verbot von queeren Büchern in Bibliotheken
"Feindliches Klima" unter Trump
Grüne: Bundes­regierung warnt queere Reisende nicht ausreichend vor USA
Tatjana Haenni
Überraschung bei RB Leipzig: Lesbische Schweizerin wird Club-Chefin
Pornhub-Rangliste
Das sind die populärsten schwulen Pornostars des Jahres
Auswahl für Jubiläums-ESC in Wien
Liveshow Ende Februar: So läuft der deutsche ESC-Vorentscheid ab
Emotionale Worte bei Instagram
Mit Berliner Verdienstorden gewürdigt: Peter Plate dankt AnNa R.