Im Glitzer-Transparent-Dress: Heidi Klum dreht für GNTM in L.A.



Heidi Klum dreht schon für die 21. Staffel ihrer Model-Show

Heute, 16:07h 2 Min.

Neue Einblicke in die kommende Staffel von "Germany's next Topmodel": Heidi Klum (52) wurde in Venice Beach, Los Angeles am Set der ProSieben-Modelshow gesichtet. Wie gewohnt nahm sie auf einem Regiestuhl Platz und begutachtete die Walks der Model-Anwärterinnen und -Anwärter.



Die 52-Jährige hatte sichtlich Spaß, die leicht bekleideten Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Laufsteg zu sehen. Klum selbst wählte der Strandkulisse entsprechend einen ebenfalls freizügigen Look. Das Outfit stammt von Designer Julien Macdonald (54), der offenbar als Juror mit am GNTM-Set war. In einem Instagram-Clip präsentierte Klum das transparente Kleid.



Zu der ärmellosen Glitzer-Robe mit tiefem Ausschnitt und durchsichtigem Rock kombinierte sie einen weißen Federmantel und eine weiße Sonnenbrille, ihre offenen Haare fielen ihr locker über die Schultern. "Julien Macdonald hat mir etwas gemacht für heute, und ich liebe es", schwärmte sie in einer Instagram-Story von ihrem Look. Zuvor postete Klum noch einen Clip, in dem sie sich vor dem Dreh offenbar oben ohne auf einer Liege sonnt und die Wärme sichtlich genießt.

- w -



Zuletzt hatte Klum Ende November ein kurzes Video vom GNTM-Set gepostet. Mitte Oktober fand ein Public Walk am Potsdamer Platz in Berlin statt. So bekamen zahlreiche Schaulustige einen ersten Blick auf die neuen Model-Anwärter, die sich auf einem nassen Catwalk beweisen mussten. Im schwarzen Leder-Komplett-Look nahm Klum vor den Kameras Platz.



Unterstützung beim Dreh bekam sie von den Elevator Boys. Auch Frauenschwarm Michele Morrone, Choreografin Nikeata Thompson und Model Lottie Moss sollen als Juroren in der 21. Staffel dabei sein.



Wann "GNTM 2026" starten wird, ist noch nicht bekannt. Für gewöhnlich feiert Klum die Premiere jedoch im Februar auf ProSieben. (spot/cw)