Stellenausschreibung
Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in
- Heute, 02:10h 2 Min.
Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. macht in den beiden Arbeitsbereichen "Café Strich-Punkt" und "Antihelden*" Bildungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit zu den Themen Sexualitäten, Sexarbeit und sexualisierte Gewalt.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung:
Mitarbeiter*in für den Arbeitsbereich Antihelden*
im Projekt "Queer & Wohnungslos".
Stellenumfang
● 40% einer Vollzeitstelle (15,6 Wochenstunden)
● Elternzeitvertretung befristet bis 31.12.2027
Aufgabengebiet
● Aufsuchende Beratung und Durchführung von Gruppenangeboten für queere Menschen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
● Planung und Durchführung von Fortbildungen für Multiplikator*innen
● Aufbau von Kooperationen
● Netzwerkarbeit
● Öffentlichkeitsarbeit
Anforderungen
● Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit od. vergleichbarer Abschluss
● Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, sowie niedrigschwelligem Arbeiten wünschenswert
● Bewusstsein für die Lebensrealitäten der Adressat*innen
● Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz
● Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen
● Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten
● Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
● Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches und der Vereinsarbeit
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, empathischen und offenen Team
● Regelmäßige themenspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Regelmäßige Teilnahme an Klein- und Gesamtteamsupervisionen
● Vergütung: AVR-W in Anlehnung an TVöD SuE, Entgeltgruppe 12
● Zuschuss zum Jobticket
● Zugang zu Corporate Benefits
Rückfragen und Bewerbungsunterlagen (bitte in einer PDF) an:
Geschäftsleitung: Fabian Rosemann & Saskia Reichenecker
E-Mail:
Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:
www.verein-jugendliche.de
