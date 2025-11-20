Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. macht in den beiden Arbeitsbereichen "Café Strich-Punkt" und "Antihelden*" Bildungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit zu den Themen Sexualitäten, Sexarbeit und sexualisierte Gewalt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung:

Mitarbeiter*in für den Arbeitsbereich Antihelden*

im Projekt "Queer & Wohnungslos".

Stellenumfang
● 40% einer Vollzeitstelle (15,6 Wochenstunden)
● Elternzeitvertretung befristet bis 31.12.2027

Aufgabengebiet
● Aufsuchende Beratung und Durchführung von Gruppenangeboten für queere Menschen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
● Planung und Durchführung von Fortbildungen für Multiplikator*­innen
● Aufbau von Kooperationen
● Netzwerkarbeit
● Öffentlichkeitsarbeit

Anforderungen
● Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit od. vergleichbarer Abschluss
● Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, sowie niedrigschwelligem Arbeiten wünschenswert
● Bewusstsein für die Lebensrealitäten der Adressat*­innen
● Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz
● Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen
● Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten
● Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
● Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches und der Vereinsarbeit

Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, empathischen und offenen Team
● Regelmäßige themenspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Regelmäßige Teilnahme an Klein- und Gesamtteamsupervisionen
● Vergütung: AVR-W in Anlehnung an TVöD SuE, Entgeltgruppe 12
● Zuschuss zum Jobticket
● Zugang zu Corporate Benefits

Rückfragen und Bewerbungsunterlagen (bitte in einer PDF) an:
Geschäftsleitung: Fabian Rosemann & Saskia Reichenecker
E-Mail: info@verein-jugendliche.de

Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:
www.verein-jugendliche.de

