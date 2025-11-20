Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in

Heute, 02:10h 2 Min.

Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. macht in den beiden Arbeitsbereichen "Café Strich-Punkt" und "Antihelden*" Bildungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit zu den Themen Sexualitäten, Sexarbeit und sexualisierte Gewalt.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Elternzeitvertretung:



Mitarbeiter*in für den Arbeitsbereich Antihelden*



im Projekt "Queer & Wohnungslos".



Stellenumfang

● 40% einer Vollzeitstelle (15,6 Wochenstunden)

● Elternzeitvertretung befristet bis 31.12.2027



Aufgabengebiet

● Aufsuchende Beratung und Durchführung von Gruppenangeboten für queere Menschen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe

● Planung und Durchführung von Fortbildungen für Multiplikator*­innen

● Aufbau von Kooperationen

● Netzwerkarbeit

● Öffentlichkeitsarbeit



Anforderungen

● Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit od. vergleichbarer Abschluss

● Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, sowie niedrigschwelligem Arbeiten wünschenswert

● Bewusstsein für die Lebensrealitäten der Adressat*­innen

● Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz

● Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen

● Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten

● Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

● Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches und der Vereinsarbeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, empathischen und offenen Team

● Regelmäßige themenspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

● Regelmäßige Teilnahme an Klein- und Gesamtteamsupervisionen

● Vergütung: AVR-W in Anlehnung an TVöD SuE, Entgeltgruppe 12

● Zuschuss zum Jobticket

● Zugang zu Corporate Benefits



Rückfragen und Bewerbungsunterlagen (bitte in einer PDF) an:

Geschäftsleitung: Fabian Rosemann & Saskia Reichenecker

E-Mail:



Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:

www.verein-jugendliche.de