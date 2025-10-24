Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56156

Swift über Swift

Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song

Millionen Menschen in aller Welt lieben Taylor Swift  und haben auch ihre Lieblingslieder unter den vielen Songs der 35-Jährigen. Jetzt verriet die Pop-Ikone, was ihre Favoriten sind.


Taylor Swift im Interview mit Stephen Colbert (Bild: Youtube / Screenshot CBS)

  • Heute, 11:26h 2 Min.

Von etlichen Hits auf insgesamt zwölf veröffentlichten Studioalben hat Superstar Taylor Swift eigenen Angaben zufolge einen Lieblingssong. Sie "würde sagen, Nummer eins ist 'All Too Well'  die 10-minütige Version", erklärte die 35-Jährige am Mittwochabend dem Moderator Stephen Colbert auf dessen Frage nach ihren "Top 5 Taylor Swift Songs".

Playlist-Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Das Lied ist auch der Favorit vieler Fans. Die Sängerin hatte "All Too Well" über eine geplatzte Liebschaft zunächst 2012 als Teil ihres Albums "Red" veröffentlicht. Mit der Neuaufnahme des Albums als "Taylor's Version" im Jahr 2021 erschien auch eine zweite Version von "All Too Well", welche zehn Minuten lang ist. Viele Fans sind sich einig, dass es darin um Swifts gescheiterte Beziehung zu Schauspieler Jake Gyllenhaal geht.

- w -

Swift rang in Colberts Late-Night-Show zunächst um Antworten auf die Frage nach ihren fünf Favoriten unter allen ihren Liedern. "Das ist so ein großer Druck", klagte sie, während sich der Moderator schon verschmitzt mit einem Stift Notizen auf einem Blatt machte. Für eine komplette Liste sei es "noch ein bisschen zu früh", sagte sie  und nannte dann direkt ihren Nummer-Eins-Song "All Too Well".

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Ein weiterer Favorit stammt aus dem Jahr 2020

Die Sängerin verriet außerdem, dass das Lied "Mirrorball" ihres Albums "Folklore" (2020) ebenfalls einen Platz in ihrer Top 5 habe. Daneben sei sie gerade sehr "besessen" von ihrem neuesten Album "The Life of a Showgirl", sagte sie.

Playlist-Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Am Freitag erscheint ein Konzertfilm und eine Mini-Doku der Popsängerin. Der Film "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show" sowie die Dokuserie "The End of an Era" werden beim Streaming-Anbieter Disney+ gezeigt. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (23) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Taylor Swift
08.12.25 | Auch Linkin Park erfolgreich
Deutsche Jahrescharts 2025: Taylor Swift an der Spitze
08.12.25 | Auch Leonardo DiCaprio fiebert mit
Taylor Swift: Erstmals mit Selena Gomez bei Spiel von Travis Kelce
03.12.25 | Musik-Jahresliste
Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn
02.12.25 | Video des Tages
"Eras Tour: The Final Show": Trailer zu Taylor Swifts neuem Film
24.11.25 | Sie plant ein Blumenmeer
Taylor Swift: Lässt sie für ihre Hochzeit einen neuen Garten anlegen?
24.10.25 | Gala 2026 in New York
Taylor Swift und Pink für Songwriters Hall of Fame nominiert
-w-
Neu auf queer.de
Aryna Sabalenka
Weltranglisten-Erste will keine trans Frauen im Tennis sehen
München
Gloria Gray gibt Erinnerungsstücke an Museum
Forschende sind besorgt
Neue Mpox-Variante in Großbritannien entdeckt
Starpower
Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen
"Dreckige Schlampen"
Brigitte Macron attackiert Feministinnen mit harten Worten
Polizeibericht
Queer­feindliche Schmierereien in Neukölln
Swift über Swift
Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song
Gewinnspiel
Grimms Märchen