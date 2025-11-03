Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 11:40h 1 Min.

Die Polizei ermittelt nach queer­feindlichen Schmierereien. (Bild: Polizei Berlin / Youtube)

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Hauswand eines Restaurants in Berlin-Neukölln mit einem queer­feindlichen Schriftzug beschmiert. Das teilte die Hauptstadtpolizei mit. Über die Internetwache habe am Mittwochnachmittag ein Verantwortlicher der Lokalität in der Pflügerstraße eine Sachbeschädigung angezeigt. Der Schriftzug wurde mit schwarzer Farbe an der Fassade angebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Dies ist in Fällen von Taten mit queer­feindlicher Motivation üblich.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queer­feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Erst vor zwei Wochen meldete die Polizei bereits transfeindliche Beleidigungen aus einer Männergruppe heraus gegen zwei Frauen (queer.de berichtete).

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (cw)

