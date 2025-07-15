Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen

Heute, 12:52h 2 Min.



Beyoncé kehrt 2026 nach zehn Jahren Pause zur Met Gala zurück

Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt Beyoncé (44) kommendes Jahr zur Met Gala zurück  und das in führender Rolle. Wie die "Vogue" am Mittwoch bekannt gab, ist die Sängerin eine der offiziellen Co-Gastgeberinnen des Modeevents des Jahres.



Beyoncé ist jedoch nicht die einzige Prominente, die neben der früheren "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (76) durch den Abend führen wird. Das Gastgeber-Team für den ersten Montag im Mai 2026 vereint Superstars aus Entertainment und Sport: Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (58) und Tennis-Legende Venus Williams (45) komplettieren die Riege der Co-Chairs.



Beyoncé war zuletzt 2016 bei der Met Gala



Im Gegensatz zu Beyoncé waren Kidman und Williams in den vergangenen Jahren regelmäßige Gäste der Gala. Erst im vergangenen Mai glänzte Kidman in einer skulpturalen Balenciaga-Robe, während Williams in einem Custom-Design von Lacoste erschien. Beyoncé schritt zuletzt 2016 beim Thema "Manus x Machina" in einer Latex-Robe von Givenchy über die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York City.



Unterstützt werden die vier Gastgeberinnen von einem "Host Committee", das den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt. Den Vorsitz hierfür übernehmen Saint-Laurent-Designer Anthony Vaccarello und Schauspielerin Zoë Kravitz. Auf der Liste der weiteren Mitglieder finden sich Namen wie Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Sam Smith, Teyana Taylor, Blackpink-Star LISA, "The Crown"-Darstellerin Elizabeth Debicki sowie Wintours Nachfolgerin Chloe Malle.

Das ist das Motto der Met Gala 2026

Inhaltlich widmet sich das Costume Institue im Frühjahr 2026 unter dem Titel "Costume Art" der Beziehung zwischen Kleidung und dem menschlichen Körper. Gezeigt werden historische und zeitgenössische Stücke in den neuen "Condé M. Nast Galleries" des Museums.



Die Ausstellung "Costume Art" wird vom 10. Mai 2026 bis zum 10. Januar 2027 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der genaue Dresscode für den Gala-Abend, der traditionell die Ausstellungseröffnung markiert und Spenden für das Institut sammelt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Bereits kurz nach Bekanntgabe des Themas für die Met Gala 2026 wurde massive Kritik laut. Die Ausstellung und der Gala-Abend werden maßgeblich von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) gesponsert. (spot/cw)