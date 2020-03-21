Gloria Gray gibt Erinnerungsstücke an Museum

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 13:52h 1 Min.

Gloria Gray (Bild: PSZ8890 / wikipedia)

Die trans Sängerin und Schauspielerin Gloria Gray schenkt dem Münchner Stadtmuseum Erinnerungen an ihr Bühnenleben. Das Museum bekommt nach eigenen Angaben knapp 90 Objekte von ihr  darunter besondere Bühnenkostüme, Plakate, Fotografien und persönliche Erinnerungsstücke.

Es handle sich um Dinge, "die die bedeutendsten Momente ihres Lebens auf und neben der Bühne dokumentieren", teilte das Museum mit.

Gray feiert Ende dieses Jahres ihren 60. Geburtstag und 2026 dann Jubiläum: 40 Jahre auf der Bühne. Zu diesem Anlass habe sie sich entschieden, ihre Sammlung an Erinnerungen an das Münchner Stadtmuseum zu übergeben, teilte das Museum mit. Ihr Ziel sei es, "ihre Geschichte zu bewahren und für zukünftige Generationen zugänglich zu machen".

2020 zog Gloria Gray für die FDP als bundesweit erste trans Abgeordnete in einen Kreistag ein (queer.de berichtete). Darüber hinaus veröffentlichte sie mehrere Krimis (queer.de berichtete). (cw/dpa)

