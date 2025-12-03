Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56163

Neue Regel

Britischer Verband lässt gleich­geschlechtliche Eistanz-Paare zu

Der britische Eiskunstlaufverband öffnet seine Wettbewerbe für gleichgeschlechtliche Eistanz-Paare. Damit will die Organisation ein Zeichen setzen.


Der walisische Sänger Ian "H" Watkins und amerikanische Eiskunstläufer Matt Evers traten 2020 in der britischen Unterhaltungssendung "Dancing on Ice" gemeinsam an  bald ist das auch bei echten Turnieren möglich (Bild: ITV)

  • Heute, 15:10h 2 Min.

Ab der Saison 2026/2027 dürfen gleichgeschlechtliche Eistanz-Paare an Wettbewerben des britischen Eiskunstlaufverbands teilnehmen. Die Regelung gilt für alle Veranstaltungen einschließlich der nationalen Meisterschaften, wie der Verband mitteilte. Die neue Regel spiegele das Engagement wider, Eislaufen inklusiv und für alle zugänglich zu machen, erklärte der Verband.

Gleichgeschlechtliche Teams können jedoch nicht über die nationale Ebene hinaus antreten, da die Regeln der Internationalen Eislaufunion (ISU) vorschreiben, dass Paar- und Tanzteams aus jeweils einem Mann und einer Frau bestehen müssen.

- w -

In Kanada schon seit 2023 möglich

Großbritannien ist nicht das erste Land, in dem gleichgeschlechtliche Paare an Wettbewerben teilnehmen dürfen. In Kanada dürfen im Paarlauf und im Eistanz schon seit 2023 gleichgeschlechtliche Paare bei nationalen Events an den Start gehen. Auch in Finnland ist dies seit dieser Saison möglich: Emma Aalto und Millie Colling wurden daraufhin das erste gleichgeschlechtliche Eistanzpaar des Landes.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die inzwischen nicht mehr im Profisport aktiven Olympiasiegerinnen im Eistanz, Madison Hubbell aus den USA und Gabriella Papadakis aus Frankreich, sind gemeinsam in Showauftritten aufgetreten, um den Weg für die offizielle Teilnahme gleichgeschlechtlicher Paare zu ebnen. Papadakis ist bisexuell, die heterosexuelle Hubbell sprach sich in Interviews für eine bessere Inklusion von queeren Athlet*innen aus.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Scott Moir, Kanadas dreifacher Weltmeister im Eistanz, hatte sich ebenfalls für die Aufnahme gleichgeschlechtlicher Tanzpaare ausgesprochen. Als Begründung nannte er, dass Eiskunstläuferinnen dann mehr Möglichkeiten hätten, die es in diesem Sport häufig einen Mangel an männlichen Partnern gibt. Moir hatte sich 2018 nach dem Ende seiner Karriere als schwul geoutet. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (56) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Sport
11.12.25 | Aryna Sabalenka
Weltranglisten-Erste will keine trans Frauen im Tennis sehen
10.12.25 | Tatjana Haenni
Überraschung bei RB Leipzig: Lesbische Schweizerin wird Club-Chefin
10.12.25 | Homophobie
Fußball-WM 2026: Ägypten und Iran protestieren gegen Pride-Spiel in Seattle
09.12.25 | FIFA World Cup
Ausgerechnet Iran und Ägypten treten beim Pride-Spiel an
05.12.25 | Fußball
Brasilianischer Star-Trainer entschuldigt sich nach homophobem Spruch
03.12.25 | "Eine unglaubliche Ehre"
Überraschung! Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung
-w-
Neu auf queer.de
Unter anderem Rassismus-Vorwürfe
Kritik an Taylor Swifts Album kam größtenteils von Fake-Accounts
Tragischer Unfall
"Mrs. Maisel"-Star Wenne Alton Davis ist tot
Neue Regel
Britischer Verband lässt gleich­geschlechtliche Eistanz-Paare zu
Aryna Sabalenka
Weltranglisten-Erste will keine trans Frauen im Tennis sehen
München
Gloria Gray gibt Erinnerungsstücke an Museum
Forschende sind besorgt
Neue Mpox-Variante in Großbritannien entdeckt
Starpower
Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen
"Dreckige Schlampen"
Brigitte Macron attackiert Feministinnen mit harten Worten