"Mrs. Maisel"-Star Wenne Alton Davis ist tot

Wenne Alton Davis wurde nur 60 Jahre alt (Bild: Instagram / wenne_alton_davis

Der Schauspiel-Star Wenne Alton Davis ist tot. Wie das US-Magazin "People" berichtet, starb die 60-Jährige am Montagabend in New York City, nachdem sie von einem Auto angefahren worden war. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr an der Kreuzung West 53rd Street und Broadway im belebten Stadtteil Midtown Manhattan.



Davis bezeichnete sich als queer und nutzt neben den weiblichen Personalpronomen "she/her" auch die nichtbinäre Version "they/them".



Schwere Verletzungen am Kopf



Nach Angaben der New Yorker Polizei war ein 61-jähriger Fahrer mit seinem schwarzen Cadillac XT6 gerade dabei, links abzubiegen, als er Davis erfasste. Die Schauspielerin, die mit bürgerlichem Namen Wendy Davis hieß, erlitt dabei schwere Verletzungen an Kopf und Körper, wie die Behörden gegenüber "People" bestätigten.



Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war und Davis umgehend ins Mount Sinai West Krankenhaus brachte, kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzt*­innen konnten nur noch ihren Tod feststellen. Der Fahrer des Unfallwagens blieb am Unfallort und wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die Polizei nahm bislang keine Festnahmen vor, die Ermittlungen der Highway District's Collision Investigation Squad dauern an.



Davis hatte sich über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder als Darstellerin in der amerikanischen Film- und Fernsehlandschaft gezeigt. Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihren Auftritt in der fünften Staffel der Amazon-Prime-Hitserie "The Marvelous Mrs. Maisel" mit Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan (35) bekannt, in der sie 2023 eine Polizistin verkörperte.



Ihre Karriere begann laut IMDb 2004 mit dem Kurzfilm "Ladies Room". In den folgenden Jahren war sie in zahlreichen Produktionen zu sehen, darunter "Rescue Me" (2009), "Shame" (2011), "The Normal Heart" (2014), "American Odyssey" (2015), "Blindspot" (2019), "New Amsterdam" (2019) und "Girls5eva" (2022). (spot)