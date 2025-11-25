Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 08:00h 1 Min.

Das Plakat zum Party-Event

Am ersten Weihnachtsfeiertag verwandelt sich der MS Connexion Complex in der Angelstraße 33 in Mannheim eine glitzernde Bühne der Vielfalt. Ab 22 Uhr öffnet die legendäre Eventlocation ihre Türen für das "MEGA XMAS GAYWERK"  eine Nacht voller Lebensfreude, elektrisierender Musik und queerer Kultur.

Auf gleich vier Dancefloors ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Pop & Charts, Techno & Techhouse, Hip-Hop & R'n'B sowie Gay Classics & Trash aus den 80ern, 90ern und 2000ern sorgen für ausgelassene Stimmung. Wer zwischendurch eine Pause braucht oder neue Kontakte knüpfen möchte, findet im einladenden Außenbereich Raum zum Durchatmen und Austauschen.

Seit über 40 Jahren zählt das "GAYWERK" zu den größten queeren Mega-Events Europas. Mit seiner einzigartigen Mischung aus musikalischer Vielfalt, Playrooms und zahlreichen Überraschungen zieht es Gäste aus ganz Europa an.

Tickets sind im Vorverkauf auf www.gaywerk.de oder an der Abendkasse erhältlich. (cw/pm)

