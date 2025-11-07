Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Bestätigung von RTL+

Die "Reality Awards" kehren 2026 zurück

2025 mussten Fans auf die Preisverleihung verzichten, doch im kommenden Jahr wird es die "Reality Awards" wieder geben. Das hat RTL+ nun bestätigt.


Sophia Thomalla und Olivia Jones führten beim letzten Mal durch die Reality Awards (Bild: RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel)
  • Heute, 10:24h 2 Min.

Das Klassentreffen der Reality-Sternchen kann kommen: Die "Reality Awards" kehren nach einer Pause in diesem Jahr für 2026 mit einer zweiten Ausgabe wieder zurück. Das gab der Streamingdienst RTL+ an diesem Donnerstag bekannt. Im Dezember 2024 wurden erstmals live aus Köln die "Reality Awards" übertragen.

Im vergangenen November wurde bekannt, dass es 2025 keine Ausgabe geben wird. Eine Sprecherin des Senders RTL hatte gegenüber dem Branchendienst DWDL bestätigt, die Zukunft der Award-Show war zu dem Zeitpunkt noch ungewiss. "Im Frühjahr 2026 rollt RTL+ erneut den roten Teppich für all jene aus, ohne die Reality-TV in Deutschland undenkbar ist", heißt es nun in einer Ankündigung. Mit den "Reality Awards" sollen erneut "die größten Stars, erfolgreichsten Formate und unvergesslichsten Momente der deutschen Reality-Szene" gewürdigt werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Sophia Thomalla (36), die selbst als "Reality Host" des Jahres ausgezeichnet wurde, hatte Anfang Dezember 2024 durch den Reality-Abend geführt. Olivia Jones berichtete damals vom roten Teppich. Unklar ist, ob die beiden auch in der neuen Show wieder dabei sein werden. Ausgezeichnet wurden unter anderem die beliebtesten männlichen und weiblichen Realitystars. Zu weiteren Kategorien gehörten etwa die "Sexytime des Jahres", die "Trennung des Jahres", der "Faker des Jahres" und der "Beef des Jahres".

Die Abräumer*innen 2024

Damals räumten unter anderem Mike Heiter (33) und seine heutige Ehefrau Leyla (29) ab. Sie wurden jeweils zum "Realitystar des Jahres" gewählt und auch für die "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet. "Bushido & Anna-Maria  Alles auf Familie" wurde "Reality-Doku des Jahres". Der Award für die "Beliebteste Reality des Jahres" ging an "Das Sommerhaus der Stars  Kampf der Promipaare".

Da hat Olivia Jones unseren Maurice Hops geschlingelt und ihn direkt schon mal in die richtige Stimmung für die Nominierung gebracht Den Red Carpet Livestream mit Olivia Jones und Calvin zu den Reality Awards könnt ihr im Nachgang an das große Event auf RTL+ streamen #DieRealityAwards #RealityAwards #RTLPlus #RealityTV #Livestream

TikTok / rtlplus | Olivia Jones war 2024 ganz in ihrem Element
Zu den Gästen in den MMC Studios zählten "Bachelor" Dennis Gries und seine Katja, Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Peter Klein und Yvonne Woelke, Alessia Herren, Danni Büchner, Jenny Elvers, Georgina Fleur, Gigi Birofio oder Claudia Obert. Christina Dimitriou (33) sorgte bei ihrer Laudatio für Aufsehen, indem sie ihre Schwangerschaft verkündete.

Zu den schillerndsten Figuren der Realitywelt zählten zuletzt das schwule Paar Rafi Rachek und Sam Dylan. Rachek war zuletzt bei der von Olivia Jones moderierten Show "Das große Promi-Büßen" zu sehen (queer.de berichtete). Dylan konnte erst kürzlich in der Show "Die Abrechnung  Der Promi-Showdown" einen weiteren Sieg davontragen (queer.de berichtete). (spot/cw)

