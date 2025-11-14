Frankie Grande fordert mehr Respekt für Power Bottoms in der schwulen Community

Heute, 15:12h 2 Min.

Der Schauspieler, Sänger und YouTuber Frankie Grande, der ältere Bruder von "Wicked"-Star Ariana Grande, hat als erster Gast in einem neuen Podcast "Holding Space" der queeren Journalistin Tracy E. Gilchrist ein Plädoyer für sogenannte Power Bottoms gehalten. Dieser Begriff bezeichnet unter Schwulen einen Mann, der beim Sex die empfangende Rolle einnimmt, aber gleichzeitig die aktive, dominante Kontrolle über die Situation ausübt, indem er Tempo, Tiefe und Positionen bestimmt.



Grande erklärte, es sei seltsam, andere feminine schwule Männer zu sehen, die sich in Umkleideräumen oder im Fitnessstudio plötzlich "butch", also ultramännlich, geben würden. "Schwule Männer wie ich gehen in eine Umkleide, wir ziehen uns um und plötzlich müssen wir uns 'aufbutchen', um andere Männer anzuziehen", so der 42-Jährige. Es sei seltsam zu beobachten, "wie diese wirklich queeren, sehr femininen Männer in ihre Handtücher schlüpfen und dann so sind wie: 'Yo, Bro, was geht?' Und ich denke mir: Wow, was ist das eigentlich, dass wir in einer solchen Umgebung nicht offen queer oder offen fem sein dürfen?"



| Direktlink | Hier ist das gesamte einstündige Interview

Dabei ging Grande auch auf seinen selbstverfassten Song "Boys" ein. Vor einem halben Jahr hatte er ein Video zum Track veröffentlicht, in dem er Make-up trägt und in einer Umkleidekabine mit Jungs flirtet. Er sagte im Podcast, er wolle selbstbewusst queere Inhalte machen und habe keine Angst, seine feminine Seite zu zeigen. Mit dem Lied wollte er einen Raum "für die queere Femmes zurückerobern und Power Bottoms verteidigen", sagte er. "Es ist so: Wir machen den Großteil der Arbeit, Bitch." Das Lied bezeichnete er als "Power-Bottom-Hymne"  und fragte: "Warum stellen wir eigentlich Power Bottoms bloß? Ihr Tops braucht sie. Wir erfüllen einen Zweck in der Community!"

Ariana Grande hatte letzten Monat in einem Podcast über das Coming-out ihres Bruders gesprochen. Die Sängerin war damals gerade erst elf Jahre alt. Ihre Antwort sei nur gewesen: "Schön, und wann lerne ich deinen Boyfriend kennen?" (queer.de berichtete). (cw)