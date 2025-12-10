Depeche Mode stellen neuen Rekord in den Charts auf



Archivbild: Depeche Mode im Jahr 2006

Heute, 05:48h 2 Min.

Die britische Band Depeche Mode schreibt in Deutschland Geschichte: Mit ihrem Album "Memento Mori: Mexico City" erobern sie aktuell die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment  und feiern damit ihr 13. Nummer-eins-Album. Kein*e internationale*r Künstler*in hat dies bislang geschafft. Selbst Superstars wie Madonna (67) und Robbie Williams (51), die jeweils auf zwölf Spitzenalben kommen, müssen sich somit geschlagen geben.



Die Synthie-Pop-Ikonen haben sie nun überholt und setzen damit eine neue Bestmarke. Das Podium der Album-Charts wird unterdessen komplett von Live-Aufnahmen dominiert. Hinter Depeche Mode platzieren sich die Scorpions auf Platz zwei mit "Coming Home Live", gefolgt von Roland Kaiser auf Rang drei mit "50 Jahre. Alle Hits. Live".

- w -



Live-Alben und Weihnachts-Ansturm

Weitere namhafte Künstler*innen mischen mit ihren Konzertaufnahmen in den Charts mit: Nick Cave & The Bad Seeds steigen mit "Live God" auf Platz 14 ein, während Olivia Rodrigo mit "Live from Glastonbury (A BBC Recording)" auf Position 15 landet. Die Vorwochensieger Kraftklub rutschen mit "Sterben in Karl-Marx-Stadt" auf den achten Platz ab.



Die Adventszeit hinterlässt deutliche Spuren: Sage und schreibe 22 Weihnachtsalben haben sich in den Charts eingenistet. Michael Bublés Dauerbrenner "Christmas" erreicht Platz fünf, "Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder" von Simone Sommerland, Karsten Glück & den Kita-Fröschen landen auf Rang 13.

Wham! verdrängen Mariah Carey von der Spitze

In den Single-Charts gibt es einen Wechsel an der Spitze: Wham! übernehmen mit ihrem Klassiker "Last Christmas" den ersten Platz. Mariah Carey, die in der Vorwoche mit "All I Want For Christmas Is You" einen Allzeit-Rekord aufgestellt hatte, muss sich diesmal mit Rang zwei begnügen.



Der Weihnachts-Ansturm ist in den Single-Charts noch massiver als bei den Alben: Insgesamt 50 Lieder rund um das Fest haben sich in die Charts gedrängt. In den Top 20 können sich nur zwei Titel gegen diese Übermacht behaupten: Taylor Swift behauptet sich mit "The Fate Of Ophelia" auf Platz drei, während "Golden" aus dem "KPop Demon Hunters"-Soundtrack auf Position 15 landet. (cw/spot)