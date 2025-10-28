Grenzlandpreis für deutsch-niederländische Pride-Initiative

Heute, 06:15h 2 Min.



Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert (Bild: Stadt Bocholt)

Die grenz­überschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Bocholt Pride und der niederländischen Achterhoek Pride ist am Donnerstag mit dem Grenzlandpreis 2025 ausgezeichnet worden. Im Rahmen der Grenzlandkonferenz im niederländischen Sittard würdigte die Jury das gemeinsame Engagement, welches die Sichtbarkeit der queeren Community in der ländlichen Grenzregion stärke und Gemeinden beiderseits der Grenze verbinde. Das mit 5.000 Euro dotierte Projekt sei Vorbild für das gesellschaftliche Zusammenwachsen beider Länder.



Die Auszeichnung nahmen die Pride-Organisator*­innen aus den Händen von NRW-Europaminister Nathanael Liminski (CDU) sowie Andries Heidema, dem Kommissar des Königs der Provinz Overijssel, entgegen. Der Grenzlandpreis wird regelmäßig an Projekte verliehen, die die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden auf innovative Weise fördern und sich in den Bereichen Kultur, Wirtschaft oder Soziales engagieren.



"Diese Auszeichnung zeigt: Vielfalt kennt keine Grenzen. Wir sind stolz, dass Bocholt gemeinsam mit dem Achterhoek ein deutliches Zeichen für Respekt, Offenheit und Solidarität gesetzt hat", sagte Bocholts stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Koppers (CDU), die an der Preisverleihung in Sittard als Vertreterin der Stadt teilnahm.



"Der Grenzlandpreis ist eine wunderbare Anerkennung für die Arbeit von Bocholt Pride und Achterhoek Pride", erklärte der Vorsitzende des Bocholt Pride e.V., Thorsten Jansen. "Unser gemeinsames Engagement zeigt, dass eine inklusive Gesellschaft lebendig ist  gerade dort, wo Sichtbarkeit und Gemeinschaft nicht selbstverständlich sind." (cw/pm)