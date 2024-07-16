Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56188

So haben sich die Charaktere verändert

Hitserie "Euphoria": HBO zeigt erste Bilder zu den neuen Folgen

Immer mehr Details sickern zur dritten Staffel von "Euphoria" durch. Jetzt hat HBO erste Bilder geteilt. Zu sehen sind die Figuren nach einem Zeitsprung von fünf Jahren  Jules (Hunter Schafer) studiert jetzt Kunst.


Studiert jetzt Kunst: Trans Schauspielerin Hunter Schafer als Jules in Staffel drei von "Euphoria" (Bild: HBO)

  • Heute, 03:27h 2 Min.

Schon in wenigen Monaten  im April 2026  wird die Erfolgsserie "Euphoria" bei HBO fortgesetzt. Zwischen der 2022 erschienenen zweiten Staffel und den neuen Episoden aus Season drei liegt dabei ein Zeitsprung von satten fünf Jahren, wie bereits bekannt war. Jetzt hat HBO auch eine Reihe von ersten Bildern zu Staffel drei geteilt. Sie zeigen die Figuren Rue (Zendaya, 29), Cassie (Sydney Sweeney, 28) oder Nate (Jacob Elordi, 28) in gänzlich neuen Lebensabschnitten.

Schon vor rund einer Woche enthüllte Serienschöpfer Sam Levinson (40) Details zur Handlung der neuen "Euphoria"-Staffel (queer.de berichtete). So sind etwa die Figuren Nate und Cassie verlobt. Der von Superstar Sydney Sweeney gespielte Fan-Liebling ist zudem "süchtig nach Social Media" geworden und "neidisch auf das scheinbar großartige Leben, das alle ihre Klassenkameraden aus der Highschool derzeit führen". Instagram-Posts von HBO zeigen beide. Cassie hält ein schmelzendes Eis in der Hand. Dazu heißt es: "Sie war schon glücklicher."

Nate steht indes in einer Küche und bereitet Essen zu. "Vertraust du dir selbst?", wird dazu provokant im Post-Text gefragt.

- w -

Jules studiert Kunst, andere Figuren arbeiten im Showbusiness

Jules, verkörpert von Hunter Schafer (26), studiert mittlerweile Kunst, wie auch bereits bekannt war, ringt jedoch mit Selbstzweifeln. Ein Instagram-Post zeigt die Figur in einem Kunststudio vor einem halbfertigen Gemälde.

Maddy (Alexa Demie, 35) und Lexi (Maude Apatow, 27) sind indes mittlerweile beide in der Filmbranche in Hollywood tätig. Lexi assistiert dabei einer Showrunnerin, die von keiner Geringeren als Sharon Stone (67) verkörpert wird. Der Hollywoodstar stößt neu zum Cast der HBO-Serie.

Auch diese beiden zurückkehrenden Figuren haben eigene Instagram-Beiträge erhalten, die sie auf dem Gelände eines Hollywood-Studios zeigen. Im Hintergrund sind jeweils kostümierte Kompars*innen erkennbar. (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild15:30h, Romance TV:
    Schneewittchen am See
    ZDF-Herzkino-Film u.a. mit Jochen Schropp, der als Victor mit seinem Mann Lorenz und zwei Zwergschweinchen auf einem märchenhaften Bauernhof lebt.
    Spielfilm, D 2020
  • 10 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Hunter Schafer
04.12.25 | Sensations-Serie kehrt endlich zurück
HBO kündigt Premiere der neuen "Euphoria"-Staffel für April 2026 an
29.08.24 | Interview
Wie bekommt man Hunter Schafer ins Kinodebüt, Tilman Singer?
27.08.24 | Kinostart
Hunter Schafer beeindruckt als queeres Final Girl
19.08.24 | Video des Tages
Horror in den deutschen Alpen
15.08.24 | Bild des Tages
Hunter Schafer im neuen Pirelli-Kalender
16.07.24 | Video des Tages
Neuer Starttermin für "Cuckoo" mit Hunter Schafer
-w-
Neu auf queer.de
Musikfestival
Homophober Hasssänger Capleton Headliner am Chiemsee
Video des Tages
Weihnachten mit Edith zum Schnäppchenpreis
Queer Cinema Classics, Teil 87
Ein ganz und gar unversöhnlicher Klassiker des schwulen Kinos
So haben sich die Charaktere verändert
Hitserie "Euphoria": HBO zeigt erste Bilder zu den neuen Folgen
TV-Tipp
Lässt sich Religiosität mit Queerness in Einklang bringen?
Hörspieltipp
Eine Geschichte queerer Beziehungsgewalt
Bild des Tages
Neues Magazin feiert die schwule Fetischwelt
Gewinnspiel
Heated Rivalry