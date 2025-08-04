Nach "Wake Up Dead Man": Gibt es "Knives Out 4" mit Daniel Craig?

Heute, 12:43h 3 Min.

Filmemacher Rian Johnson (51) will seine erfolgreiche "Knives Out"-Reihe mit Daniel Craig (57) als schwuler Detektiv Benoit Blanc fortsetzen. Der dritte Film der "Whodunit"-Krimis, "Wake Up Dead Man", ist seit dem 12. Dezember auf Netflix abrufbar (Filmkritik von Dieter Oßwald). "Kreativ gesehen fühle ich mich nach diesem Film voller Energie", sagte Johnson gegenüber "The Hollywood Reporter" und fügte hinzu: "Daniel und ich beginnen bereits zu überlegen, wie der nächste Film aussehen könnte, wenn wir einen weiteren drehen."



Der Regisseur genieße es jedes Mal, wenn er sich auf eine "Knives Out"-Reise begibt, mit einer neuen Gruppe von Schauspieler*innen an einer völlig anderen Geschichte zu arbeiten. "Ich weiß nicht, warum ich damit aufhören sollte, wenn wir weitermachen können", sagte Johnson.

Darum gibt es noch kein neues "Knives Out"-Drehbuch

In Arbeit ist der nächste "Knives Out"-Teil allerdings noch nicht . Dem Magazin !Cinemablend" sagte der 51-Jährige über einen vierten Film: "Ich habe gerade erst angefangen, ein paar Ideen zu sammeln, aber wir befinden uns noch nicht in der Entwicklungsphase oder so. Und ehrlich gesagt weiß ich, dass ich erst einen weiteren Originalfilm drehen werde, bevor ich einen weiteren dieser Filme mache." Er finde es außerdem wichtig, noch nicht genau zu wissen, wie der nächste Film aussehen werde, bis er bereit ist, das Drehbuch zu schreiben und ihn zu drehen.



Rian Johnson erklärte auch, warum er die "Knives Out"-Filme nicht im Voraus schreiben kann. Die Geschichten seien oft von aktuellen Ereignissen in der realen Welt inspiriert, so der Filmemacher. Die Filme spielten in der Gegenwart und versuchten gewissermaßen, "das einzufangen, was alle in diesem Moment beschäftigt. Also ja, ich werde damit noch warten, bis es Zeit ist, das Drehbuch zu schreiben".



Diesen Star wünscht sich Rian Johnson für Teil vier



Eine Wunschkandidatin für die Besetzung des nächsten Films hat Johnson aber schon. "Es gibt so viele großartige Schauspielende, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde", sagte er "IndieWire". "Aber ja, wenn Sie das lesen, Meryl Streep, ich glaube, Sie würden sehr gut in einen Krimi passen."



Über die Auswahl des Ensembles verriet er, dass es nicht immer so ist, dass man "die Rosinen aus dem Kuchen picken" könne. "Die Realität ist, dass es sich um einen Casting-Prozess handelt, bei dem man Filmstars mit vollen Terminkalendern anspricht und entweder eine Zusage oder eine Absage erhält", sagte Johnson. "Aber letztendlich dreht man den Film und kann sich niemanden anderen in dieser Rolle vorstellen."



Der Regisseur stellte auch klar, dass es einen wichtigen Darsteller gibt, der nicht verhandelbar ist: Daniel Craig, der in der Reihe als Benoit Blanc ermittelt. "Für mich persönlich funktionieren diese Filme nur mit Daniel", so Johnson. "Es ist eine Partnerschaft. Und sobald einer von uns auch nur den geringsten Zweifel hat, werden wir damit aufhören."

Diese Stars sind in der "Knives Out"-Reihe zu sehen

Für seinen Überraschungserfolg "Knives Out  Mord ist Familiensache" (2019) konnte Johnson damals neben Daniel Craig als Benoit Blanc auch Stars wie Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson oder Toni Collette gewinnen. Für Teil zwei, "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022), standen etwa Janelle Monáe, Edward Norton und Kate Hudson mit Craig vor der Kamera. Hugh Grant präsentierte sich beiläufig als Blancs Ehemann (queer.de berichtete).



In "Wake Up Dead Man" spielen nun unter anderem Glenn Close, Kerry Washington, Jeremy Renner, Josh O'Connor, Josh Brolin und Mila Kunis mit. (cw/spot)