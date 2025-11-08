Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Schreckmoment in Sydney

Unfall bei Lady-Gaga-Konzert: Tänzer stürzt von nasser Bühne

Die Wetterbedingungen bei Lady Gagas Konzert in Sydney waren alles andere als optimal. Wegen des Regens rutschte einer ihrer Tänzer von der Bühne. Die Sängerin stoppte sofort die Performance.


Archivbild: Lady Gagas letztes Konzert in diesem Jahr lief nicht rund (Bild: IMAGO / Bestimage)
  • Heute, 15:19h 2 Min.

Das zweite Konzert von Lady Gaga (39) in Sydney, Australien, wurde zur rutschigen Angelegenheit. Der Regen prasselte am Freitag nur so auf das Accor Stadium und die Bühne nieder. Das wurde einem Backgroundtänzer zum Verhängnis: Ein Zuschauer filmte, wie Tänzer Michael Dameski auf dem nassen Boden ausrutschte, an der Bühnenkante den Halt verlor und von der Plattform fiel. Die übrigen Tänzer*innen und Lady Gaga eilten sofort herbei, Gaga hielt sogar die Performance an.

"Einen Augenblick bitte", sagte sie zum Publikum und kletterte zum gestürzten Tänzer hinunter. "Geht es dir gut?", fragte sie ihn und wandte sich danach erneut an ihre Fans. "Wir hatten gerade einen Unfall auf der Bühne. Alles ist in Ordnung, aber bitte wartet alle einen Moment", sagte sie einem TikTok zufolge. Anschließend pausierte sie das Konzert vorübergehend, damit die Tänzer geeignetes Schuhwerk anziehen konnten, wie ein Fanaccount auf X berichtete.

- w -

Tänzer blieb unverletzt

Kurz darauf konnte die Show fortgesetzt werden. Auch Dameski stand wieder auf der Bühne. In einer Instagram-Story bestätigte der Tänzer, dass ihm nichts passiert sei. "Hallo zusammen! Mir geht es gut. Danke der Nachfrage! Ich bin froh, dass ich die letzte Show des Jahres beenden konnte", schrieb er. Zu einem Clip, der ihn beim Tanzen zeigt, ergänzte er: "Die Show muss weitergehen!"

Ihre "Mayhem Ball Tour" setzt Lady Gaga ab dem 21. Januar fort. Zunächst stehen je zwei Auftritte in Osaka und Tokio an, bevor sie weitere Konzerte in den USA gibt. Am 13. April geht die Tournee mit einer Show im Madison Square Garden in New York zu Ende. Auf ihrer Konzertreise hatte die Sängerin auch in Europa Halt gemacht. Ihre zwei Deutschlandkonzerte gab sie in der Uber Arena in Berlin. (cw/spot)

