Travel Well: Lima, die Stadt der Gegensätze

Von Axel Winter

Heute, 03:22h 4 Min.

Wenn wir bewusst reisen, bringt uns ein Ticket weiter als nur ans Ziel. Es schenkt uns neue gemeinsame Erinnerungen. Es gibt uns das Gefühl, einen Ort wirklich kennenzulernen. Es ist eine Einladung, persönliche Beziehungen aufzubauen. Mit dieser Serie, entstanden in Zusammenarbeit mit KLM Royal Dutch Airlines, laden wir dazu ein, jede Reise zu etwas Besonderem zu machen. Nach Bangkok, Kapstadt und Mexiko-Stadt geht es in unserem vierten und letzten Teil heute nach Lima, der Hauptstadt des südamerikanischen Andenstaates Peru.



Die queere Community wird zunehmend sichtbar



Wer derzeit nach Lima reist, begegnet einer Stadt, die von Gegensätzen geprägt ist und diese nicht länger versteckt. Rund elf Millionen Menschen leben in der peruanischen Hauptstadt, deren Zentrum von kolonialer Architektur dominiert wird und deren Küstenviertel zu den wirtschaftlich dynamischsten Räumen Südamerikas gehören. Zugleich wächst in Lima eine queere Community heran, die in einem Land, in dem weder die Ehe für alle gilt noch queere Menschen verlässlichen staatlichen Schutz genießen, zunehmend sichtbarer wird. Die Entwicklung bleibt brüchig, aber sie ist real.

Im südlich gelegenen Stadtteil Barranco zeigt sich dieser Wandel zuerst. Das ehemalige Villenviertel, heute bekannt für Street Art, Galerien und alternative Kultur, ist zu einem der offensten Räume der Stadt geworden. Queere Bars und unabhängige Veranstaltungsorte arbeiten hier mit einer Selbstverständlichkeit, die es in anderen Distrikten Limas noch nicht gibt. Die Szene bleibt zwar klein, doch gerade durch ihre begrenzten Ressourcen entsteht eine dichte, kollektive Struktur. Viele Veranstaltungen  von Drag-Performances bis zu queeren Filmreihen  sind das Ergebnis privater Initiativen und Kooperationen mit lokalen Kulturinstitutionen. Barranco ist längst ein Fixpunkt für queere Reisende, die in Lima nach Orientierung suchen, und für eine Generation junger Limeñxs, die Freiräume jenseits traditioneller Rollenbilder fordern.

Skulpturenpark mit Blick auf den Pazifik

Nördlich davon, in Miraflores, manifestiert sich die queere Präsenz zurückhaltender, aber ebenso konsequent. Der Malecón, der sich über mehrere Kilometer entlang der Steilküste zieht, gehört zu den am stärksten frequentierten öffentlichen Räumen der Stadt. Hier treffen sich Paare aller Art, ohne dass dies besondere Aufmerksamkeit erregt. Im Parque del Amor, einem 1993 eröffneten Skulpturenpark mit Blick auf den Pazifik, ist die einst strikt heteronormative Symbolik inzwischen aufgeweicht. Während des Pride-Monats wehen Regenbogenfahnen an mehreren Geschäften und Cafés. Miraflores gilt als der sicherste Distrikt Limas, und genau diese relative Sicherheit macht ihn für viele queere Menschen zu einem wichtigen sozialen Anker.

Dass sich die Stadt überhaupt in Richtung größerer Toleranz bewegt, zeigt die jährliche Pride-Demo Marcha del Orgullo, die in diesem Jahr nach Angaben der Organisator*innen über 50.000 Menschen anzog  eine der höchsten Beteiligungen seit Beginn der Proteste in den frühen 2000er Jahren. Die Parade ist weniger kommerzialisiert als in europäischen Metropolen, dafür deutlich politischer. Aktivist*innen kritisieren die fehlende Gleichstellung im Familienrecht, den begrenzten Zugang zu trans-spezifischer Gesundheitsversorgung und regelmäßig dokumentierte Fälle von Polizeiwillkür. Gleichzeitig bestätigen Teilnehmer*innen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz in den urbanen Zentren zunimmt, auch wenn dies kaum ländliche Regionen erreicht. 2026 findet der Pride-Marsch am 27. Juni statt.

Die Altstadt gehört zum Unesco-Welterbe

Abseits der queerpolitischen Entwicklungen bleiben die klassischen Sehenswürdigkeiten Limas prägende Bezugspunkte. Die Plaza de Armas mit Kathedrale und Regierungspalast markiert das historische Zentrum der 1535 gegründeten Kolonialstadt, deren Altstadt seit 1991 zum Unesco-Welterbe gehört.

Wenige Kilometer weiter erhebt sich die Huaca Pucllana, eine aus Lehmziegeln errichtete Pyramide der Lima-Kultur, die zwischen dem vierten und achten Jahrhundert entstand und eindrucksvoll belegt, dass die Region lange vor der spanischen Eroberung urban organisiert war. Das Museo Larco im Stadtteil Pueblo Libre präsentiert eine der bedeutendsten Sammlungen präkolumbianischer Kunst des Landes, darunter Keramiken, die gleichgeschlechtliche und genderdiverse Darstellungen enthalten und damit historische Perspektiven auf Sexualität und Geschlechterrollen sichtbar machen, die in Peru heute oft umstritten sind.



Perus queere Kultur: Homoerotische Skulptur im Museo Larco

Die Stadt entwickelt sich in einem Spannungsfeld aus konservativer Politik, wirtschaftlicher Modernisierung und kultureller Neuorientierung. Während das Parlament in LGBTI-Fragen seit Jahren kaum Reformbereitschaft zeigt, entstehen in Lima gleichzeitig Netzwerke, die öffentliche Räume zurückerobern, kulturelle Angebote erweitern und internationale Verbindungen stärken. Für Reisende bedeutet dies, dass Lima heute offener wirkt als noch vor einem Jahrzehnt, ohne dass die strukturellen Herausforderungen verschwunden wären. Die queere Community der Stadt lebt mit einer Mischung aus Vorsicht und Zuversicht, die den Charakter Limas insgesamt prägt: eine Metropole, die sich langsam wandelt, während ihre Widersprüche sichtbar bleiben  und genau daraus ihre Energie zieht.