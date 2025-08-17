Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Kinostart im Frühling

Meryl Streep: Bei "Der Teufel trägt Prada 2"-Dreh war sie "fabelhaft"

Justin Theroux durfte für "Der Teufel trägt Prada 2" mit der ikonischen Meryl Streep vor der Kamera stehen. Der Hollywood-Schauspieler verriet nun, wie es war, mit der dreifachen Oscarpreisträgerin zu drehen.


Meryl Streep und Justin Theroux standen gemeinsam für die "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung vor der Kamera (Bilder: Kevin Payravi / wikipedia, Harald Krichel / wikipedia)

  • Heute, 03:46h 2 Min.

Einmal mit Meryl Streep (76) drehen  davon träumen wohl viele Schauspieler*innen in Hollywood. Justin Theroux (54) gehört nun zu den Glücklichen, die diesen Traum verwirklichen konnten. Für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Modeklassikers "Der Teufel trägt Prada" stand der Schauspieler gemeinsam mit der 76-jährigen Leinwandlegende vor der Kamera.

Bei der Premiere der zweiten Staffel von "Fallout" in Los Angeles am 8. Dezember plauderte Theroux mit dem US-Magazin "People" über die Star-gespickten Dreharbeiten. Und begann das Gespräch mit einem typisch trockenen Witz: "Oh mein Gott. Ich glaube, sie war nervös, mit mir zu arbeiten, aber ich habe versucht..." Der Schauspieler ließ eine Kunstpause, bevor er lachend hinzufügte: "Nein, sie war fabelhaft."

- w -

Die Nervosität verflog schnell

Dann wurde der "Leftovers"-Star ernster und beschrieb, wie es wirklich war, mit der dreifachen Oscar-Gewinnerin zusammenzuarbeiten. Es verstehe sich von selbst, dass Streep ein absoluter Profi sei, erklärte er. Nach wenigen Minuten anfänglicher Nervosität habe er schnell erkannt, dass er es schlicht mit einer außergewöhnlich talentierten Kollegin zu tun habe. Diese Erkenntnis habe das gemeinsame Arbeiten regelrecht "aufregend" gemacht, so Theroux.

"Der Teufel trägt Prada 2" soll am 30. April 2026 in den deutschen Kinos und am 1. Mai in Nordamerika starten. Das Original erschien im Jahr 2006. Neben Streep kehren auch Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zurück. Neu mit dabei sind außer Theroux Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Patrick Brammall, B.J. Novak und Caleb Hearon. (cw/spot)

