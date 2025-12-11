Heute, 08:27h 1 Min.



Symbolbild (Bild: IMAGO / CHROMORANGE)

Unbekannte haben in der Würzburger Ottostraße eine Regenbogen­flagge von einem Balkon gerissen und den Balkon mit rohen Eiern beworfen. Das meldete das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag.



Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, an einem Wohnanwesen. Der Schaden liegt im niedrigen zweistelligen Eurobereich.



Die Polizei hat noch keine Hinweise auf Personen, die für den mutmaßlich queer­feindlichen Diebstahl verantwortlich sein könnten und bittet Zeug*­innen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer (0931) 457-2230 zu melden. (cw/pm)