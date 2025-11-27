Heute, 13:54h 2 Min.





Die Schwulen­beratung Berlin sucht



Sozialarbeiter*­innen für ambulante und stationäre Jugendhilfe.



Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Organisation Europas.

Für das neue Team der Jugendhilfe suchen wir engagierte Sozialarbeiter*­innen, die die soziale Arbeit nicht nur als Beruf, sondern als Haltung verstehen. Die Stellen werden ab dem 01.02.2025 mit einem Umfang von mindestens 30 Std/W besetzt.



Aufgaben u.a.:

● Ambulante sowie stationäre Arbeit mit den betreuten jungen Menschen (ab 12 Jahre) und ihren Angehörigen

● Alltagsstrukturierung, Krisenintervention und lösungsorientierte Beratung

● Netzwerkarbeit mit Schulen, Jugendämtern, Ärzt*­innen u. a.

● eigenständige Fallführung, Dokumentation und Berichtswesen

● Pädagogische Betreuung im Schichtdienst

● Gestaltung von Gruppenprozessen und Alltag

● Unterstützung bei Verselbstständigung und Biografiearbeit

● Zusammenarbeit im multiprofessionellen pädagogischen Team

● Mitwirkung beim Aufbau von Angebotsstrukturen



Voraussetzungen:

● Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbar

● hohe Motivation und Freude an Beziehungsarbeit

● Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen

● Bereitschaft zu selbstständiger und zielorientierter Arbeitsweise und Flexibilität

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten im Schicht- oder Bereitschaftsdienst (stationär)

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion und Konfliktfähigkeit

● eine klare professionelle Haltung

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

● Führerschein Klasse B (für den ambulanten Bereich von Vorteil)



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung im Arbeitsfeld Jugendhilfe (ambulant und/oder stationär)

● Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Lebenslagen (wünschenswert)



Wir bieten:

● Mitarbeit in einem motivierten und humorvollen Team

● Gute Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● 30 Tage Urlaub und Deutschland-Ticket

● Interne Fortbildungen und Supervision



Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Christin Richter unter 030  44 66 88 501.



Bewerbungen mit Angabe der Kennziffer A5/2025/12 an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder