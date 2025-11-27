Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Schwulen­beratung Berlin sucht

Sozialarbeiter*­innen für ambulante und stationäre Jugendhilfe.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Organisation Europas.
Für das neue Team der Jugendhilfe suchen wir engagierte Sozialarbeiter*­innen, die die soziale Arbeit nicht nur als Beruf, sondern als Haltung verstehen. Die Stellen werden ab dem 01.02.2025 mit einem Umfang von mindestens 30 Std/W besetzt.

Aufgaben u.a.:
● Ambulante sowie stationäre Arbeit mit den betreuten jungen Menschen (ab 12 Jahre) und ihren Angehörigen
● Alltagsstrukturierung, Krisenintervention und lösungsorientierte Beratung
● Netzwerkarbeit mit Schulen, Jugendämtern, Ärzt*­innen u. a.
● eigenständige Fallführung, Dokumentation und Berichtswesen
● Pädagogische Betreuung im Schichtdienst
● Gestaltung von Gruppenprozessen und Alltag
● Unterstützung bei Verselbstständigung und Biografiearbeit
● Zusammenarbeit im multiprofessionellen pädagogischen Team
● Mitwirkung beim Aufbau von Angebotsstrukturen

Voraussetzungen:
● Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbar
● hohe Motivation und Freude an Beziehungsarbeit
● Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
● Bereitschaft zu selbstständiger und zielorientierter Arbeitsweise und Flexibilität
● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten im Schicht- oder Bereitschaftsdienst (stationär)
● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion und Konfliktfähigkeit
● eine klare professionelle Haltung
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*
● Führerschein Klasse B (für den ambulanten Bereich von Vorteil)

Erwünscht:
● Stabile LSBTI* Identität
● Erfahrung im Arbeitsfeld Jugendhilfe (ambulant und/oder stationär)
● Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Lebenslagen (wünschenswert)

Wir bieten:
● Mitarbeit in einem motivierten und humorvollen Team
● Gute Arbeitsatmosphäre
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen
● 30 Tage Urlaub und Deutschland-Ticket
● Interne Fortbildungen und Supervision

Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Christin Richter unter 030  44 66 88 501.

Bewerbungen mit Angabe der Kennziffer A5/2025/12 an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder jobs@schwulenberatungberlin.de

