Heute, 13:55h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin sucht



Erzieher*­innen für stationäres Angebot / Jugendhilfe.



Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Organisation Europas. Für das neue Team der Jugendhilfe suchen wir engagierte staatlich anerkannte Erzieher*­innen, die die soziale Arbeit nicht nur als Beruf, sondern als Haltung verstehen. Die Stellen werden ab dem 01.02.2025 mit einem Umfang von mindestens 30 Std/W besetzt.



Aufgaben u.a.:

● Stationäre Arbeit mit den betreuten jungen Menschen (ab 12 Jahre) und ihren Angehörigen

● Alltagsstrukturierung, Krisenintervention und lösungsorientierte Beratung

● Netzwerkarbeit mit Schulen, Jugendämtern, Ärzt*­innen u. a.

● Dokumentation und Berichtswesen

● Pädagogische Betreuung im Schichtdienst

● Gestaltung von Gruppenprozessen und Alltag

● Unterstützung bei Verselbstständigung und Biografiearbeit

● Zusammenarbeit im multiprofessionellen pädagogischen Team

● Mitwirkung beim Aufbau von Angebotsstrukturen



Voraussetzungen:

● Ausbildung zur staatlich anerkannter Erzieher*in

● hohe Motivation und Freude an Beziehungsarbeit

● Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen

● Bereitschaft zu selbstständiger und zielorientierter Arbeitsweise und Flexibilität

● Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten im Schicht- oder Bereitschaftsdienst (stationär)

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion und Konfliktfähigkeit

● eine klare professionelle Haltung

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung im Arbeitsfeld Jugendhilfe

● Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Lebenslagen (wünschenswert)



Wir bieten:

● Mitarbeit in einem motivierten und humorvollen Team

● Gute Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● 30 Tage Urlaub und Deutschland-Ticket

● Internes Fortbildungscurriculum und Supervision



Ausführlichere Informationen unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Christin Richter unter 030  44 66 88 501.



Bewerbungen mit Angabe der Kennziffer A5/2025/12 an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder