Dokumentarfilm behandelt Vielfalt in "Star Trek"

Der Dokumentarfilm "Beam Me Up, Sulu" soll nach einem Bericht von "The Hollywood Reporter" am 17. Februar 2026 digital veröffentlicht werden. Die Produktion handelt von einem verschollenen "Star Trek"-Fanfilm aus dem Jahr 1985, in dem der jetzt 88-jährige Schauspieler George Takei mitwirkte. Dabei soll gezeigt werden, wie "Star Trek" von Anfang an Vielfalt gefeiert habe. Takei, der sich 2005 als schwul geoutet hatte, spielte seit 1966 in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise" die Rolle des Steuermanns Hikaru Sulu.



"Diese Dokumentation handelt von viel mehr als nur einem Studentenfilm, in dem ich mitgewirkt habe", erklärte Takei. "Sie zeigt die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion  etwas, das 'Star Trek' im Fernsehen vorangetrieben hat und seit fast 60 Jahren erfolgreich praktiziert. Angesichts des aktuellen politischen Klimas müssen wir mehr davon in unserer Popkultur sehen."

Die beiden "Beam Me Up, Sulu"-Regisseure Timour Gregory and Sasha Schneider erklärten, sie wollten in dem Film herausfinden, "was an Star Trek die Menschen so sehr bewegt", was Studierende dazu animiere, einen Fanfilm zu machen und warum sich Takei daran beteiligt hatte. "Wir haben festgestellt, dass es wirklich auf die Idee der 'unendlichen Vielfalt in unendlichen Kombinationen' zurückzuführen ist, die von Anfang an in der Serie verankert ist und heute stärker denn je nachklingt", so Gregory und Schneider. Das Konzept der "unendlichen Vielfalt in unendlichen Kombinationen" ("Infinite Diversity in Infinite Combinations", IDIC) ist innerhalb der "Star Trek"-Reihe ein vulkanischer Leitgedanke, der besagt, dass Vielfalt und Unterschiede wertvoll sind, weil sie die Welt und die Gesellschaft bereichern.

Auch weitere "Star Trek"-Stars dabei

"Beam Me Up, Sulu" hatte seine Weltpremiere im Sommer beim Raindance Film Festival 2025 gefeiert. Neben Takei sind in dem Film auch weitere "Star Trek"-Schauspieler*innen zu sehen. So gibt es Auftritte von Alexander Siddig ("Star Trek: Deep Space Nine"), Christina Chong ("Star Trek: Strange New Worlds"), Garrett Wang ("Star Trek: Raumschiff Voyager") und trans Schauspieler Ian Alexander ("Star Trek: Discovery"). Auch der ausführende Produzent Eugene Roddenberry, der Sohn des "Star Trek"-Schöpfers Gene Roddenberry, ist zu sehen.



Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen eines Tribeca Membership Screening. Dabei handelt es sich um eine exklusive Vorführung, die nur für Mitglieder des Tribeca Film Festivals zugänglich ist. Er ist dann voraussichtlich über Streamingplattformen weltweit erhältlich. (dk)