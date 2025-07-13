Rosa von Praunheim heiratet seinen Partner

Heute, 19:59h 1 Min.

Filmemacher Rosa von Praunheim (83) hat seinen langjährigen Partner geheiratet. Der Künstler und sein Partner Oliver Sechting gaben sich am Freitag das Jawort, wie von Praunheim bei Instagram mitteilte. Die Trauung habe im Rathaus Schmargendorf in Berlin stattgefunden, bestätigten die beiden der Deutschen Presse-Agentur.



"Wir haben im Kreis enger Freunde und Weggefährten geheiratet, nachdem ich ihm im September einen Heiratsantrag gemacht hatte", schrieb von Praunheim. Die beiden sind seit 2008 in einer festen Beziehung.

Was es mit den Fröschen auf sich hat

Bei Instagram posteten sie ein Bild von zwei Händen, die Ringe mit einem Frosch tragen. Die Trauringe habe sein Mann ausgesucht  "weil ich ihm mal gesagt habe, dass ich im nächsten Leben als Frosch wiedergeboren werden möchte", erklärte von Praunheim.



Von Praunheim hat Filme wie "Die Bettwurst" und "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" (1971) gedreht. Zuletzt erschienen etwa "Rex Gildo  Der letzte Tanz" und "Satanische Sau". Von Praunheim malt und schreibt auch ("Hasenpupsiloch: eine unanständige Geschichte"). (cw/dpa)