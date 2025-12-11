Wirbel um "Gay Jesus"-Cocktail in der Schweiz

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Aarau

Nach Protesten eines Lesers der Zeitung "20 Minuten" will eine Bar in der Schweizer Stadt Aarau den beliebten Cocktail "Gay Jesus" von der Karte streichen.

Der Name sei respektlos und eine Verspottung von Jesus, empörte sich der 23-jährige "News-Scout" gegenüber der Redaktion. "Auch wenn schwul sein keine Beleidigung ist, macht man sich hier lächerlich über eine Gottheit."

Bei "Gay Jesus" handele es sich um eine Eigenkreation aus Zimtsirup, Sternanis und Kardamom, erklärte der Betreiber der Bar gegenüber "20 Minuten". Der "Cocktail des Monats" sei sehr beliebt, und der Name habe zuvor keinen Anlass zur Diskussion gegeben. "Wir haben keine Provokation beabsichtigt", betonte der Inhaber. Man werde den Namen nun "überdenken und ändern". (mize)

