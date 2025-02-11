Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Der Dschungel ruft zum 19. Mal

Der Starttermin für das Dschungelcamp 2026 steht fest

Dschungel-Fans können sich freuen: RTL hat den offiziellen Starttermin für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" bekannt gegeben. Zudem kündigt der Sender rund um das Dschungelcamp so viele Begleitshows wie nie zuvor an.


Dieses Jahr kämpfte sich unter anderem Sam Dylan durch die Dschungelprüfungen (Bild: RTL)
  • Heute, 10:19h 2 Min.

Der Countdown läuft: Am Freitag, dem 23. Januar 2026, fällt der Startschuss für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!". Wie RTL bekannt gibt, flimmert die Erfolgsshow wieder täglich um 20:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel über die Bildschirme (auch auf RTL+). Das große Finale steigt dann am Sonntag, dem 8. Februar.

Am Tag danach kommen wie gewohnt alle Kandidatinnen und Kandidaten zum "Großen Wiedersehen" im Baumhaus zusammen, um auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken. Am 22. Februar folgt mit "Das Nachspiel" eine weitere Sendung, in der noch einmal mit der Zeit im Dschungel abgerechnet wird.

Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führen erneut durch den 17-tägigen Dschungel-Marathon sowie das Wiedersehen und das Nachspiel, auch Dr. Bob (75) ist selbstverständlich wieder mit von der Partie. Welche zwölf Promis sich den Strapazen, Prüfungen und dem berüchtigten Lagerfeuer stellen werden, hält RTL derweil noch unter Verschluss.

- w -

Olivia Jones präsentiert "Die Warm-Up-Show"

Und der Kosmos rund um das Dschungelcamp wird noch größer. Erstmals feiert RTL schon vor dem eigentlichen Staffelstart: Am Sonntag, dem 18. Januar, um 19:05 Uhr läuft "Die Warm-Up-Show". Angela Finger-Erben (45) und Olivia Jones (56) präsentieren die Sendung mit prominenten Gästen live aus Köln  inklusive erster Einblicke und Live-Schalten nach Australien.

Das bewährte Duo übernimmt auch die zweite neue Live-Show "Die Stunde davor" am 25. Januar und 1. Februar, jeweils um 19:05 Uhr. Ebenfalls live warten auch hier Promigäste sowie exklusive Einblicke.

Altbekannt ist "Die Stunde danach", ebenfalls mit Finger-Erben und Jones. Ab dem 23. Januar läuft die Sendung täglich direkt im Anschluss an die Hauptshow und analysiert den jeweiligen Dschungel-Tag mit ehemaligen Campern, Dschungel-Experten und prominenten Fans.

Lilly Becker ist die amtierende Königin

Die vergangene Staffel, die 20 Jahre Dschungelcamp feierte, lief vom 24. Januar bis 9. Februar 2025. Am Ende ging Lilly Becker (49) als Siegerin hervor und holte sich die Dschungelkrone mit einem beeindruckenden Vorsprung. Laut den von RTL veröffentlichten Voting-Ergebnissen lag die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (58) in der zweiten Woche an allen acht Abenden vorn  zeitweise mit fast 30 Prozentpunkten Abstand. Ihre Mitfinalist*innen, der schwule Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (63) und Realitysternchen Alessia Herren (23), hatten da keine Chance. Der schwule Realitystar Sam Dylan war bereits zuvor ausgeschieden (queer.de berichtete). (spot/cw)

-w-

