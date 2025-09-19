Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Seltener Familienmoment in London

Madonna, Guy Ritchie und Sohn Rocco wiedervereint in London

Zehn Jahre nach ihrem erbitterten Sorgerechtsstreit standen Madonna und Guy Ritchie wieder Seite an Seite  für ihren gemeinsamen Sohn Rocco. Der 25-Jährige feierte seine Kunstausstellung in London und teilte ein bewegendes Familienfoto.


Madonna ist auch eine stolze Mami (Bild: chrisweger / wikipedia)

  • Heute, 10:25h 2 Min.

London

Es ist ein Bild, das man so nicht erwartet hätte: Madonna (67), ihr Ex-Mann Guy Ritchie (57) und dazwischen ihr gemeinsamer Sohn Rocco (25)  alle drei lächeln. Der 25-Jährige teilte das seltene Familienfoto am Montag auf Instagram, aufgenommen bei seiner Kunstausstellung in London am 12. Dezember.

"Ich bin stolz darauf, wer ich bin, aber noch stolzer, beide Eltern in einem Raum zu haben, die mich unterstützen", schrieb Rocco zu dem Posting. Die Ausstellung trug den Namen "Talk Is Cheap" (Dt. "Reden ist billig")  die Arbeiten sollten für sich selbst sprechen.

Zehn Jahre nach dem Sorgerechtsstreit

Der gemeinsame Auftritt der Pop-Ikone und des britischen Regisseurs hat besondere Bedeutung. Das Paar war von 2000 bis 2008 verheiratet und lieferte sich 2015 einen monatelangen Sorgerechtsstreit um den damals 15-jährigen Rocco. Wo der Teenager leben sollte, wurde zum öffentlichen Schlachtfeld.

Erst im September sprach Madonna in Jay Shettys Podcast "On Purpose" über diese Zeit. "Jemand, der versucht, mir mein Kind wegzunehmen, war wie sie hätten mich genauso gut umbringen können", sagte die 67-Jährige. So habe sie damals gedacht.

- w -

Kreativität in die Wiege gelegt

Dass Rocco heute als Künstler seinen Weg geht, überrascht kaum. In einem Interview mit "Whitewall" erklärte er im vergangenen Jahr: "Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Kreativität auf Steroiden war." Seine Mutter habe ihm keine Wahl gelassen  wofür er heute dankbar sei. Sie habe darauf bestanden, dass er alle kreativen Wege ausprobiere.

Gegenüber "Fantastic Man" verriet der 25-Jährige zudem, dass Madonna ihm regelmäßig Geschichten über Kunstlegenden wie Jean-Michel Basquiat (1960-1988) erzähle, mit dem sie einst als noch unbekannte Sängerin liiert war, sowie über Keith Haring (1958-1990).

Zwillingsschwestern wenig begeistert

Bereits im April 2024 hatte Madonna eine Ausstellung ihres Sohnes in Miami besucht. "So stolz", schrieb sie laut "People"-Magazin damals auf Instagram zu seiner Kollektion "Pack A Punch", inspiriert von Muay-Thai-Kämpfern.

Bei der Londoner Schau zeigte Rocco unter anderem ein Portrait seiner 13-jährigen Zwillingsschwestern Stella und Estere, die Madonna 2017 adoptierte. Deren Reaktion auf das Kunstwerk? Verhalten, wie Rocco augenzwinkernd in seiner Instagram-Story festhielt: "Die Schwestern waren nicht sehr beeindruckt von ihrem Porträt." (spot/cw)

