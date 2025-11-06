Heute, 10:48h 2 Min.

Der CSD in Leipzig hat am Montag das CSD-Motto für die Saison 2026 vorgestellt. Es lautet: "Keine Ruhe, kein Zurück  Queere Rechte Stück für Stück!"



Mit dem Motto wollen sich die Aktivist*­innen gegen den aktuellen Trend stellen, mit dem queere Rechte immer mehr in Frage gestellt werden würden. "Wir werden nicht zurück in die Unsichtbarkeit gehen! Auch wenn die gesellschaftliche Akzeptanz für Vielfalt im Generellen und für queere Identitäten im Speziellen abnimmt", teilten die Veranstalter*­innen mit. Ein Zurück "in die Unsichtbarkeit" sei keine Option. Besonders im Fokus stehen dabei "das erst kürzlich errungene Selbst­bestimmungs­gesetz und generell alles, was die fragile Männlichkeit rechtsextremer Männer in Frage stellen könnte.



Dabei verwiesen die Organisator*­innen darauf, wie fragil die queere Gleichstellung noch sei. So sei Homosexualität erst 1992 aus dem dem internationalen Katalog der Krankheiten gestrichen worden, bis 1994 galt in Deutschland der Anti-Schwulen-Paragraf 175 und sogar bis 2022 habe die Welt­gesundheits­organisation (WHO) Trans­geschlechtlich­keit als psychische Störung eingestuft.

"Ein Zurück lassen wir nicht zu", erklärte der CSD-Verein kämpferisch. "Wir werden nicht ruhig zusehen, wie uns unsere Freiheit genommen wird. Wir müssen Allianzen bilden, uns vernetzen und gemeinsam für unsere Rechte auf die Straße gehen. Wir müssen zeigen, dass wir viele sind. Zeigen, dass wir ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind, den es zu schützen lohnt. Wir müssen die stille Mehrheit der Bevölkerung dazu bewegen, sich gegen den Rechtsextremismus und menschenverachtende Ideologien zur Wehr zu setzen und eine klare Haltung einzunehmen."



Der Leipziger CSD findet nächstes Jahr vom 10. bis 18. Juli statt. Dieses Jahr lautete das Leipziger CSD-Motto "Wir sind hier!" (queer.de berichtete). Am CSD beteiligten sich in der bevölkerungsreichsten Stadt Sachsens rund 20.000 Menschen. (cw)