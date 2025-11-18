"Boots" abgesetzt, "Heated Rivalry" verlängert

Heute, 12:23h 3 Min.

Netflix hat die amerikanische Dramedy-Serie "Boots" offiziell nach nur einer Staffel eingestellt. Dagegen dürfen sich Fans der kanadischen Romantik-Serie "Heated Rivalry" freuen: Der kanadische Streamgdienst Crave und der amerikanische Partner-Dienst HBO Max gaben vor Ausstrahlung aller sechs Folgen der ersten Staffel bekannt, dass es eine zweite Staffel geben wird.



Die Absetzung von "Boots" nach acht Episoden kam für viele Fans überraschend, da die am 9. Oktober gestartete Serie bei Publikum und TV-Kritik gut angekommen ist. Analyst*innen führen die Entscheidung auf mehrere Faktoren zurück. Neben der komplexen internen Bewertung von Langzeit-Publikumszahlen könnten politische Reaktionen eine Rolle gespielt haben  die Serie hatte zuvor Kritik vom US-Pentagon und konservativen Politiker*innen erhalten, die ihr eine "ideologische Agenda" vorwarfen (queer.de berichtete). Eine Rolle könnte gespielt haben, dass Netflix in der Übernahmeschlacht von Warner Bros. auf das Wohlwollen der Trump-Regierung angewiesen ist. Ob "Boots" zu einem späteren Zeitpunkt bei einem anderen Sender oder Streamingdienst fortgesetzt werden könnte, gilt aufgrund von Netflix-Exklusivverträgen als unwahrscheinlich.

"Boots" erzählt die Geschichte von Cameron Cope (Miles Heizer), einem jungen, homosexuellen Mann, der in den Marine Corps eintritt, und navigierte zwischen harten Boot-Camp-Alltag, Identitätssuche und Freundschaft. Die Serie wies eigentlich solide Zuschauerzahlen auf und schaffte es für mehrere Wochen in die Netflix-Top-10-Charts.

- w -



"Heated Rivalry" noch nicht in Deutschland erhältlich

"Heated Rivalry" wird hingegen weiterzählt: Die Serie startete in den USA und Kanada am 28. November mit den ersten zwei Folgen. Jede Woche wird nun eine weitere Folge gezeigt, das Finale der ersten Staffel ist für den 26. Dezember angesetzt. In Deutschland läuft die Serie noch nicht, allerdings wird damit gerechnet, dass sie ins deutsche Programm des Streamingdienstes HBO Max aufgenommen werden wird. Dieser soll am 16. Januar 2026 an den Start gehen.



Die Reihe basiert auf der Buchreihe "Game Changers" von Rachel Reid. Dabei geht es um die Eishockey-Profis Shane Hollander (Hudson Williams) aus Kanada und Ilya Rozanov (Connor Storrie) aus Russland, die zwei der größten Stars der fiktionalen Major League Hockey sind, die an die NHL angelehnt ist. Das Duo beginnt eine heimliche Affäre, die sich über Jahre hinzieht. Dabei müssen sie sich zwischen ihrem Leben in einem Profisport, in dem Homosexualität nicht geduldet wird, und ihrer Liebe zueinander entscheiden.

Die Serie ist äußerst populär: Bei "Rotten Tomatoes" bewerteten etwa 95 Prozent der TV-Kritiker*innen und 91 Prozent des Publikums "Heated Rivalry" positiv. Zudem war die Serie die mit Abstand beliebteste Eigenproduktion des kanadischen Streamingdienstes Crave, der vor knapp zwölf Jahren an den Start gegangen war. (cw)