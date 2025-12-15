Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterzeichnet "Charta der Vielfalt"

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56226
  • Heute, 15:30h 1 Min.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der BG BAU, Katia-Julia Rostek (li.) hält mit Alexandra Schlosser, der Inklusionsbeauftragten der BG BAU sowie Thomas Kampe, dem Vielfaltsbeauftragten der BG BAU, die Beitrittsurkunde zur "Charta der Vielfalt" (Bild: Jan-Peter Schulz / BG BAU)

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Bei der Charta handelt es sich um Deutschlands größte Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt und Wertschätzung in der Arbeitswelt. Die Selbstverpflichtung beinhaltet, ein vorurteilsfreies Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung oder anderen Merkmalen respektiert werden.

"Die 'Charta der Vielfalt' ist für uns ein Bekenntnis aber auch ein Auftrag", erklärte Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU, anlässlich der Unterzeichnung in Berlin. "Einerseits machen wir deutlich: Wir stehen für ein Arbeitsumfeld, in dem alle willkommen sind und ihre Stärken einbringen können. Gleichzeitig setzen wir dieses integrative Credo im täglichen Miteinander auch um", so Kirsch.

Seine Stellvetreterin Katia-Julia Rostek ergänzte, dass Vielfaltsmanagement eine große Aufgabe und "immer ein Gewinn" sei. "Denn: Vielfalt macht uns stark", so Rostek. "Jeder und jede einzelne kann dazu beitragen, dass die BG BAU ein Ort ist, an dem wir gerne arbeiten und wo Toleranz und ein respektvoller Umgang gelebt und als wertvoll betrachtet werden. Genau dieses Gemeinschaftsverständnis haben wir mit unserer Unterschrift unter der 'Charta der Vielfalt' bekräftigt."

Bislang haben 6.500 Unternehmen und Institutionen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (25) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Politik
16.12.25 | Feministische Transphobie
Rundumschlag: "Emma" macht in neuester Ausgabe Stimmung gegen trans Frauen
16.12.25 | Früherer SPD-Generalsekretär
Kevin Kühnert: Rückkehr in Politik nicht ausgeschlossen, aber "nicht der Plan"
16.12.25 | USA
Tod von Rob Reiner: Queere Organisationen erschüttert, Trump spottet
15.12.25 | Repressionen
Moskau erklärt queer­freundliche Punkband Pussy Riot zu "extremistischer Organisation"
15.12.25 | Queere Rechte in Gefahr?
Rechtsruck in Chile: Queer­feindlicher José Antonio Kast gewinnt Präsidentenwahl
15.12.25 | Es flogen auch rohe Eier
Würzburg: Regenbogen­flagge von Balkon gerissen
-w-
Neu auf queer.de
Vielfaltsmanagement "immer ein Gewinn"
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterzeichnet "Charta der Vielfalt"
Musiker feiert im familiären Kreis
Calum Scott: Das darf für den schwulen Briten an Weihnachten nicht fehlen
Feministische Transphobie
Rundumschlag: "Emma" macht in neuester Ausgabe Stimmung gegen trans Frauen
Streamingdienste haben entschieden
"Boots" abgesetzt, "Heated Rivalry" verlängert
ARD-Spielshow
Wowi trat bei "Wer weiß denn sowas?" an
Kämpferische Community
CSD Leipzig stellt Motto 2026 vor: "Keine Ruhe, kein Zurück  Queere Rechte Stück für Stück!"
Seltener Familienmoment in London
Madonna, Guy Ritchie und Sohn Rocco wiedervereint in London
Der Dschungel ruft zum 19. Mal
Der Starttermin für das Dschungelcamp 2026 steht fest