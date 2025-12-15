Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterzeichnet "Charta der Vielfalt"

Heute, 15:30h 1 Min.



Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der BG BAU, Katia-Julia Rostek (li.) hält mit Alexandra Schlosser, der Inklusionsbeauftragten der BG BAU sowie Thomas Kampe, dem Vielfaltsbeauftragten der BG BAU, die Beitrittsurkunde zur "Charta der Vielfalt" (Bild: Jan-Peter Schulz / BG BAU)

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Bei der Charta handelt es sich um Deutschlands größte Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt und Wertschätzung in der Arbeitswelt. Die Selbstverpflichtung beinhaltet, ein vorurteilsfreies Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung oder anderen Merkmalen respektiert werden.



"Die 'Charta der Vielfalt' ist für uns ein Bekenntnis aber auch ein Auftrag", erklärte Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU, anlässlich der Unterzeichnung in Berlin. "Einerseits machen wir deutlich: Wir stehen für ein Arbeitsumfeld, in dem alle willkommen sind und ihre Stärken einbringen können. Gleichzeitig setzen wir dieses integrative Credo im täglichen Miteinander auch um", so Kirsch.



Seine Stellvetreterin Katia-Julia Rostek ergänzte, dass Vielfaltsmanagement eine große Aufgabe und "immer ein Gewinn" sei. "Denn: Vielfalt macht uns stark", so Rostek. "Jeder und jede einzelne kann dazu beitragen, dass die BG BAU ein Ort ist, an dem wir gerne arbeiten und wo Toleranz und ein respektvoller Umgang gelebt und als wertvoll betrachtet werden. Genau dieses Gemeinschaftsverständnis haben wir mit unserer Unterschrift unter der 'Charta der Vielfalt' bekräftigt."



Bislang haben 6.500 Unternehmen und Institutionen die Charta der Vielfalt unterzeichnet. (cw)