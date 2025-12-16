Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"General Hospital"-Star

Trauer um Anthony Geary

Als Luke Spencer in der US-Seifenoper "General Hospital" wurde Anthony Geary zur Legende. Nun ist der schwule Schauspieler im Alter von 78 Jahren gestorben.


Archivbild: Anthony Geary im Jahr 2013 (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)

  • Heute, 05:45h 2 Min.

Anthony Geary, der über Jahrzehnte hinweg die US-Seifenoper "General Hospital" prägte, ist tot. Der schwule US-Schauspieler starb am Sonntag, dem 14. Dezember, im Alter von 78 Jahren in Amsterdam. Wie "TV Insider" berichtet, erlag Geary Komplikationen nach einer Operation, die drei Tage zuvor stattgefunden hatte.

Sein Ehemann Claudio Gama bestätigte den Tod gegenüber dem Magazin: "Es war ein Schock für mich und unsere Familien und Freunde. Seit mehr als 30 Jahren war Tony mein Freund, mein Begleiter, mein Ehemann." Gama und Geary waren insgesamt über 30 Jahre lang liiert. Seit 2015 lebte das Paar in den Niederlanden.

- w -

Als Luke Spencer schrieb er TV-Geschichte

Geary wurde 1947 in Coalville im US-Bundesstaat Utah geboren. Sein Geburtsname lautete schlicht Tony  erst 1978 änderte er ihn offiziell zu Anthony.

Ein Theater-Stipendium führte ihn an die University of Utah. Seine frühe Karriere bestand hauptsächlich aus Gastauftritten in verschiedenen TV-Serien. 1978 wurde Geary für "General Hospital" engagiert  ursprünglich nur für 13 Wochen. Die Serie stand damals kurz vor der Absetzung, doch Produzentin Gloria Monty wagte einen radikalen Neuanfang. Luke Spencer wurde zum zentralen Element dieser Rettungsaktion. Zu seinen Co-Stars zählte auch Demi Moore, die Jackie Templeton verkörperte.

Die TV-Hochzeit, die Geschichte schrieb

"Am Anfang war Luke Spencer ein kompletter Bastard", beschrieb Geary seine Figur 1980. "Er war ein billiger kleiner Punk, der eine Disco leitete und Drogenläufer für die Mafia war. Ein echter Killer." Doch mit der Zeit wandelte sich die Figur  vor allem durch die Romanze mit Laura, gespielt von Genie Francis.

Das Paar "Luke und Laura" avancierte zum größten Traumpaar der Seifenoper-Geschichte. Ihre TV-Hochzeit im Jahr 1981 verfolgten 30 Millionen Zuschauer*innen vor den Bildschirmen  bis heute die meistgesehene Episode einer Seifenoper überhaupt. Geary blieb der Serie bis 2015 treu, ehe er sich von der Rolle verabschiedete. (cw/spot)

