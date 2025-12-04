Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56231
  • Heute, 06:35h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de

rubicon e. V. besetzt zum 01.03.2026 folgende Position:

Mitarbeiter_in für LST Senior_innenarbeit in der Stadt Köln, Fokus schwule Menschen

in Teilzeit, 50% (20h) bis 70% (28h), zunächst befristet bis zum 31.12.2026 vorbehaltlich der Projektmittelförderung, Verlängerung angestrebt

Ihre Aufgaben
● Begleitung und Anleitung von Gruppen
● Entwicklung und Durchführung von weiteren zielgruppenrelevanten Angeboten
● Zusammenarbeit im Team der LST-Senior_innenarbeit
● Fortbildungen, Schulungen, Sensibilisierungsberatungen und Fach-Vorträge zu LST und Alter
● HIV & Aids-Präventionsarbeit
● Gesundheitsförderung für schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)
● Vernetzungsarbeit  Teilnahme an Runden Tischen zum Thema Alter, HIV und Gremienarbeit
● Kooperation mit Fachkräften und Akteur_innen der offenen Senior_innenarbeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  WordPress-Kenntnisse
● Berichts- und Dokumentationsarbeit

Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen u.a. oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
● Feldkompetenz in schwulen Lebensweisen und Freude an der Zusammenarbeit im Team
● ModerationsfähigkeitundErfahrunginderGruppen-undVernetzungsarbeit sowieinFortbildungen

Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexuellen und geschlechtlichen Identitäten
● Intersektionales Denken undHandeln
● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e. V.
● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team
● Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende
● Grundkenntnisse der offenen Senior_innenarbeit
● Gute EDV-Kenntnisse  Excel

Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Vergütung nach Haustarif

Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 18.01.2026 an: rubicon e. V., bewerbung@rubicon-koeln.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (4) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Jobs
15.12.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Erzieher*­innen für stationäres Angebot / Jugendhilfe
15.12.25 | Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Sozialarbeiter*­innen für ambulante und stationäre Jugendhilfe
11.12.25 | Stellenausschreibung
Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in
10.12.25 | Stellenausschreibung
vielbunt e.V. sucht LSBT*IQ-Netzwerkkoordinator*in
09.12.25 | Stellenausschreibung
GEBEWO Soziale Dienste sucht Einrichtungsleitung für "Verbund Berliner Netz  Überregionale Assistenz für trans* Personen
04.12.25 | Stellenausschreibung
Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Studentische Hilfskraft (d/w/m/offen)
-w-
Neu auf queer.de
Wenige Tage nach Hochzeit
Rosa von Praunheim gestorben
"Ich hab da ein paar Vorschläge"
Maik Brückner weihnachtlich: Geschenkideen für "queere Antifas"
Frisch verheiratet mit Russell Thomas
Auf den Malediven: Kim Cattrall genießt ihre Flitterwochen
"Alice für Deutschland"
Weidel laut "Bild"-Umfrage die beliebteste Politikerin Deutschlands
Bild des Tages
Rosa's Roses
Video des Tages
Ab morgen im Kino: "Sorry, Baby"
"Silvester-Schlagerbooom 2026"
Samantha Fox begrüßt mit Florian Silbereisen das neue Jahr
Hasssänger jetzt ganz zurückhaltend
Xavier Naidoo zurück auf Tour  Debatte um Auftritte bleibt