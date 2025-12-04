Heute, 06:35h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum 01.03.2026 folgende Position:



Mitarbeiter_in für LST Senior_innenarbeit in der Stadt Köln, Fokus schwule Menschen



in Teilzeit, 50% (20h) bis 70% (28h), zunächst befristet bis zum 31.12.2026 vorbehaltlich der Projektmittelförderung, Verlängerung angestrebt



Ihre Aufgaben

● Begleitung und Anleitung von Gruppen

● Entwicklung und Durchführung von weiteren zielgruppenrelevanten Angeboten

● Zusammenarbeit im Team der LST-Senior_innenarbeit

● Fortbildungen, Schulungen, Sensibilisierungsberatungen und Fach-Vorträge zu LST und Alter

● HIV & Aids-Präventionsarbeit

● Gesundheitsförderung für schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)

● Vernetzungsarbeit  Teilnahme an Runden Tischen zum Thema Alter, HIV und Gremienarbeit

● Kooperation mit Fachkräften und Akteur_innen der offenen Senior_innenarbeit

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  WordPress-Kenntnisse

● Berichts- und Dokumentationsarbeit



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen u.a. oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung

● Feldkompetenz in schwulen Lebensweisen und Freude an der Zusammenarbeit im Team

● ModerationsfähigkeitundErfahrunginderGruppen-undVernetzungsarbeit sowieinFortbildungen



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexuellen und geschlechtlichen Identitäten

● Intersektionales Denken undHandeln

● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e. V.

● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team

● Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit

● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende

● Grundkenntnisse der offenen Senior_innenarbeit

● Gute EDV-Kenntnisse  Excel



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team

● Vergütung nach Haustarif



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 18.01.2026 an: rubicon e. V.,