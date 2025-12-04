https://queer.de/?56231
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in für LST Senior_innenarbeit
- Heute, 06:35h 2 Min.
rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de
rubicon e. V. besetzt zum 01.03.2026 folgende Position:
Mitarbeiter_in für LST Senior_innenarbeit in der Stadt Köln, Fokus schwule Menschen
in Teilzeit, 50% (20h) bis 70% (28h), zunächst befristet bis zum 31.12.2026 vorbehaltlich der Projektmittelförderung, Verlängerung angestrebt
Ihre Aufgaben
● Begleitung und Anleitung von Gruppen
● Entwicklung und Durchführung von weiteren zielgruppenrelevanten Angeboten
● Zusammenarbeit im Team der LST-Senior_innenarbeit
● Fortbildungen, Schulungen, Sensibilisierungsberatungen und Fach-Vorträge zu LST und Alter
● HIV & Aids-Präventionsarbeit
● Gesundheitsförderung für schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)
● Vernetzungsarbeit Teilnahme an Runden Tischen zum Thema Alter, HIV und Gremienarbeit
● Kooperation mit Fachkräften und Akteur_innen der offenen Senior_innenarbeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit WordPress-Kenntnisse
● Berichts- und Dokumentationsarbeit
Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen u.a. oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
● Feldkompetenz in schwulen Lebensweisen und Freude an der Zusammenarbeit im Team
● ModerationsfähigkeitundErfahrunginderGruppen-undVernetzungsarbeit sowieinFortbildungen
Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexuellen und geschlechtlichen Identitäten
● Intersektionales Denken undHandeln
● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e. V.
● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team
● Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende
● Grundkenntnisse der offenen Senior_innenarbeit
● Gute EDV-Kenntnisse Excel
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Vergütung nach Haustarif
Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 18.01.2026 an: rubicon e. V.,
