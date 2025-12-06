Der stille Riss: Zum Todestag von Jan Stressenreuter

Von

Manchmal hinterlässt ein Mensch keine Fußabdrücke, sondern feine Risse. Kaum sichtbar, aber dauerhaft. Jan Stressenreuter war kein Mann des Lärms, sondern des Nachhalls. Sein Tod am 17. Dezember 2018  so unspektakulär er in den Nachrichten blieb  markiert keinen Schlusspunkt, sondern eine Art tastenden Abbruch. Ein Satz, der nicht zu Ende gesprochen wurde.



Stressenreuter schrieb Romane und Kurzgeschichten. Er zählte zu den bekanntesten zeitgenössischen schwulen Autoren im deutschsprachigen Raum. In einer Zeit der Überbietungen und der marktschreierischen Ich-Behauptungen gehörte Stressenreuter zu jenen, die leise arbeiteten. Nicht, weil sie nichts zu sagen hatten. Sondern weil sie das Unsagbare respektierten.

Am Rand der Scheinwerfer

Jan Stressenreuter wuchs in Erkrath im Rheinland auf. Von 1983 an studierte er anglo-amerikanische Geschichte und Anglistik an der Universität zu Köln und arbeitete mehrere Jahre in der Pflege. Als schwuler Autor schrieb Stressenreuter nicht über Homosexualität  er schrieb aus ihr heraus. Seine Texte verweigerten die Folklore, das Klischee, das Gefällige. Das Begehren war bei ihm kein Thema, sondern ein Erkenntnismodus: eine andere Art, auf Körper, Macht, Einsamkeit und Nähe zu blicken. Er machte sich nicht erklärbar, nicht bequem, nicht kompatibel. Und genau darin lag seine literarische und politische Zumutung.



In einer Literatur, die queere Existenz oft zur Pose oder Identitätsmarke verkürzt, bestand seine Bedeutung in der Verweigerung. Er war ein schwuler Autor, ohne sich zur Chiffre machen zu lassen. Seine Texte verlangten kein Mitleid und keine Toleranz  sondern Genauigkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt.



Eine leise Radikalität



Stressenreuter bewegte sich in verschiedenen Genres. Mit seinem Roman "Love to Love you, Baby" schreibt er 2002 das Coming-out eines Jugendlichen in den 1970er Jahren, in "Mit seinen Augen" thematisierte er 2008 die Situation von Homosexuellen in den 1950er Jahren. Von 2009 bis 2011 veröffentlichte er die Krimi-Reihe um die Kölner Kommissar*innen Maria Plasberg und Torsten Brinkhoff. 2013 beschäftigte er sich in "Wie Jakob die Zeit verlor" mit dem Ausbruch der Aids-Krise in den 1980er Jahren. Sein Roman "Haus voller Wolken" von 2015 ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Alzheimer.



Jan Stressenreuter gehörte zu jener seltenen Kategorie: Schriftsteller, deren Werk weniger eine Meinung hinterlässt als eine Haltung. Weniger eine Botschaft als eine bleibende Verstörung.

Die Kunst der Verknappung



Grab von Jan Stressenreuter auf dem Melaten-Friedhof in Köln

Stressenreuter schrieb, als würde er Stein mit einem Bleistift bearbeiten. Kein Wort zu viel, kein Gefühl als Dekoration. Seine Sätze wirkten oft wie halb fertige Brücken  und waren es doch nicht. Sie führten, wenn man ihnen vertraute, tiefer als jeder fertige Gedanke.



Er misstraute der Pose, dem falschen Pathos, der bequemen Empörung. Dabei war seine Sprache nie kalt. Sie war nur wach. Wach für die Brüche, für die schmalen Übergänge zwischen Würde und Verzweiflung, Hoffnung und Erschöpfung.



Ein Verschwinden ohne Lärm



Der Todestag eines stillen Menschen hat etwas Unheimliches. Kein Fernseh-Special, keine Gedenk-Minute im Parlament. Nur ein Datum, das im Kalender der Welt verrutscht, während im Privaten eine Stille aufklafft, die kein Geräusch füllt.



Vielleicht liegt darin seine eigentliche Größe: Dass sein Verschwinden nicht spektakulär war, nicht verwertbar, nicht zitierfähig. Sondern menschlich. Und damit radikal.



Was bleibt, wenn es leise wird



Was bleibt von jemandem wie Jan Stressenreuter? Kein Denkmal aus Bronze. Eher eine Haltung. Eine Möglichkeit, Sprache als Verantwortung zu begreifen. Schreiben nicht als Selbstdarstellung, sondern als Risiko. Er erinnert uns daran, dass es Leben gab, die sich dem grellen Licht entzogen haben  nicht aus Schwäche, sondern aus Anstand. Und dass es eine Form von Mut gibt, die sich nicht brüllt, sondern flüstert.



Gedenktage sind oft laute Rituale. Kränze, Reden, Pflichtsätze. Doch der Todestag von Jan Stressenreuter verlangt etwas anderes: innezuhalten, das Telefon umzudrehen, den inneren Lärm für einen Moment stummzuschalten. Nicht, um ihn zu verklären. Sondern um die Lücke zu spüren, die er hinterlässt. Denn es gibt Menschen, die verschwinden zweimal: einmal, wenn sie sterben. Und ein zweites Mal, wenn niemand mehr merkt, dass es stiller geworden ist.